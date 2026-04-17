Limba română: Ce înseamnă cuvântul „candoare”

Îl folosim pentru a descrie persoane sau atitudini inocente, deschise și lipsite de prefăcătorie. Deși pare un termen simplu, „candoare” are o încărcătură emoțională profundă și este frecvent întâlnit în literatură, dar și în limbajul cotidian.

Definiția cuvântului „candoare” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), candoare înseamnă:

„naivitate, simplitate, sinceritate lipsită de răutate; inocență.”

Ce exprimă, de fapt, candoarea

Candoarea este o trăsătură pozitivă, care reflectă un mod autentic de a fi. O persoană plină de candoare nu ascunde intenții negative și nu caută să manipuleze sau să înșele.

Aceasta poate fi observată mai ales:

în comportamentul copiilor, care acționează natural și fără filtre

în reacțiile sincere, spontane, necalculate

în felul în care cineva își exprimă emoțiile fără teamă sau mască

Candoare vs. naivitate

Deși în DEX apare și sensul de „naivitate”, în practică există o diferență subtilă. Naivitatea poate avea uneori o conotație negativă, sugerând lipsă de experiență sau vulnerabilitate.

În schimb, candoarea este percepută mai degrabă ca o calitate – o formă de puritate emoțională și sinceritate autentică.

Exemple de utilizare

„Copilul a răspuns cu o candoare dezarmantă.”

„Avea o candoare care inspira încredere tuturor.”

„Privirea ei era plină de candoare și liniște.”



De ce este valoroasă candoarea

Într-o lume în care oamenii sunt adesea precauți sau chiar suspicioși, candoarea devine o trăsătură rară și apreciată. Ea creează conexiuni autentice și transmite încredere.

Totuși, este important ca această sinceritate să fie însoțită de discernământ, pentru a evita situațiile în care poate fi exploatată.

„Candoare” nu este doar un cuvânt frumos, ci o calitate umană profundă, care reflectă sinceritatea și puritatea interioară. În esență, este acea lumină interioară care face o persoană să pară autentică și apropiată de ceilalți.