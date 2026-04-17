Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „candoare”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „candoare”

de Andreea Tiron    |    17 Apr 2026   •   12:00
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „candoare”
Cuvântul „candoare” este adesea asociat cu puritatea sufletească, sinceritatea și lipsa de răutate.

Îl folosim pentru a descrie persoane sau atitudini inocente, deschise și lipsite de prefăcătorie. Deși pare un termen simplu, „candoare” are o încărcătură emoțională profundă și este frecvent întâlnit în literatură, dar și în limbajul cotidian.

Definiția cuvântului „candoare” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), candoare înseamnă:

„naivitate, simplitate, sinceritate lipsită de răutate; inocență.”

Ce exprimă, de fapt, candoarea

Candoarea este o trăsătură pozitivă, care reflectă un mod autentic de a fi. O persoană plină de candoare nu ascunde intenții negative și nu caută să manipuleze sau să înșele.

Aceasta poate fi observată mai ales:

  • în comportamentul copiilor, care acționează natural și fără filtre
  • în reacțiile sincere, spontane, necalculate
  • în felul în care cineva își exprimă emoțiile fără teamă sau mască

Candoare vs. naivitate

Deși în DEX apare și sensul de „naivitate”, în practică există o diferență subtilă. Naivitatea poate avea uneori o conotație negativă, sugerând lipsă de experiență sau vulnerabilitate.

În schimb, candoarea este percepută mai degrabă ca o calitate – o formă de puritate emoțională și sinceritate autentică.

Exemple de utilizare
„Copilul a răspuns cu o candoare dezarmantă.”
„Avea o candoare care inspira încredere tuturor.”
„Privirea ei era plină de candoare și liniște.”
 

De ce este valoroasă candoarea

Într-o lume în care oamenii sunt adesea precauți sau chiar suspicioși, candoarea devine o trăsătură rară și apreciată. Ea creează conexiuni autentice și transmite încredere.

Totuși, este important ca această sinceritate să fie însoțită de discernământ, pentru a evita situațiile în care poate fi exploatată.

„Candoare” nu este doar un cuvânt frumos, ci o calitate umană profundă, care reflectă sinceritatea și puritatea interioară. În esență, este acea lumină interioară care face o persoană să pară autentică și apropiată de ceilalți.

