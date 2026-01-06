Limba română: Ce înseamnă cuvântul „efervescent”

„Efervescent” este un cuvânt care apare frecvent atât în limbajul științific, cât și în cel figurat, fiind folosit pentru a descrie mișcarea, energia sau vitalitatea intensă.

Definiția cuvântului „efervescent” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul efervescent este definit astfel:

EFERVESCÉNT, -Ă, adj. Care face efervescență; care se degajă sub formă de bule (despre gaze într-un lichid). (Fig.) Plin de viață, de energie, foarte activ, vioi.

Termenul provine din limba franceză (effervescent), având la origine verbul latin effervescere, care înseamnă „a fierbe”, „a clocoti”.

Ce înseamnă efervescent în sens propriu

În sensul său propriu, „efervescent” este folosit mai ales în chimie sau fizică, pentru a descrie fenomenul prin care un gaz se degajă rapid dintr-un lichid, sub formă de bule.

Exemple clasice:

apa minerală carbogazoasă

comprimatele efervescente dizolvate în apă

reacțiile chimice în care apare spumă sau „clocotire”

În acest context, efervescența este un proces vizibil, ușor de recunoscut.

Sensul figurat al cuvântului „efervescent”

În sens figurat, „efervescent” este un adjectiv cu o puternică valoare expresivă. El descrie:

persoane foarte energice ,

temperamente vii ,

perioade sau evenimente intense, pline de activitate.

De exemplu:

„Este o persoană efervescentă, mereu în mișcare.”

„Viața culturală a orașului este efervescentă.”

În acest sens, cuvântul sugerează dinamism, creativitate, entuziasm și uneori chiar agitație pozitivă.

Unde este folosit frecvent cuvântul „efervescent”

Cuvântul „efervescent” apare des:

în presă („o perioadă politică efervescentă”)

în literatură , pentru caracterizarea personajelor

în publicitate (pentru a sugera prospețime, energie, dinamism)

în limbajul medical și farmaceutic (comprimate efervescente)

„Efervescent” este un cuvânt cu dublă valoare: științifică și figurată. Fie că descrie o reacție chimică spectaculoasă, fie o personalitate plină de viață, termenul transmite ideea de mişcare intensă, energie și vitalitate. Tocmai această versatilitate îl face atât de des folosit și atât de expresiv în limba română.