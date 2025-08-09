Limba română: Ce înseamnă cuvântul "eradicat"?

Cuvântul „eradicat” provine din limba latină, de la verbul „eradicare”, care înseamnă „a scoate rădăcina”, „a distruge complet”. În limba română, termenul „eradicat” este folosit pentru a desemna un lucru sau o problemă care a fost complet îndepărtată, eliminată sau distrusă la rădăcină, fără posibilitatea de a reveni.

Definiția cuvântului "eradicat" din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „eradicat” are următoarele sensuri:

Eradicat – participiu de la verbul „eradica”, care înseamnă „eliminat complet”, „îndepărtat până la rădăcină” (ex: „eradicarea unei boli” – eliminarea unei boli în totalitate, astfel încât să nu mai apară).

De obicei, termenul este folosit în contexte legate de probleme care necesită o îndepărtare totală și eficientă, cum ar fi eradicarea unei boli infecțioase, eradicarea sărăciei sau a unei practici dăunătoare. În aceste cazuri, „eradicarea” sugerează un proces complet, în care orice urmă a fenomenului respectiv dispare.

Exemple de utilizare:

„După ani de cercetări, oamenii de știință au eradicat o formă rară de cancer.” Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

„Guvernul a implementat măsuri drastice pentru a eradica întreaga corupție din sistemul public.”

În concluzie, termenul „eradicat” înseamnă a elimina în mod complet și definitiv ceva, fiind un cuvânt folosit frecvent pentru a descrie eliminarea unui rău, unei boli, unei obiceiuri sau unei situații negative.