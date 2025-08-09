x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul "eradicat"?

Limba română: Ce înseamnă cuvântul "eradicat"?

de Andreea Tiron    |    09 Aug 2025   •   10:20
Limba română: Ce înseamnă cuvântul &quot;eradicat&quot;?

Descoperă semnificația cuvântului „eradicat” și cum este folosit corect în limba română.

Cuvântul „eradicat” provine din limba latină, de la verbul „eradicare”, care înseamnă „a scoate rădăcina”, „a distruge complet”. În limba română, termenul „eradicat” este folosit pentru a desemna un lucru sau o problemă care a fost complet îndepărtată, eliminată sau distrusă la rădăcină, fără posibilitatea de a reveni.

Definiția cuvântului "eradicat" din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „eradicat” are următoarele sensuri:

  1. Eradicat – participiu de la verbul „eradica”, care înseamnă „eliminat complet”, „îndepărtat până la rădăcină” (ex: „eradicarea unei boli” – eliminarea unei boli în totalitate, astfel încât să nu mai apară).

De obicei, termenul este folosit în contexte legate de probleme care necesită o îndepărtare totală și eficientă, cum ar fi eradicarea unei boli infecțioase, eradicarea sărăciei sau a unei practici dăunătoare. În aceste cazuri, „eradicarea” sugerează un proces complet, în care orice urmă a fenomenului respectiv dispare.

Exemple de utilizare:

În concluzie, termenul „eradicat” înseamnă a elimina în mod complet și definitiv ceva, fiind un cuvânt folosit frecvent pentru a descrie eliminarea unui rău, unei boli, unei obiceiuri sau unei situații negative.

×
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri