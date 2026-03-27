Limba română: Ce înseamnă cuvântul „erudit”

Este un cuvânt întâlnit mai ales în cărți, articole, în mediul academic sau atunci când este descrisă o persoană foarte bine pregătită intelectual.

Definiția cuvântului „erudit” din DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):

Erudit = persoană cu învățătură vastă, cu cunoștințe temeinice în unul sau mai multe domenii; foarte învățat, savant.

Ce înseamnă „erudit”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, un erudit este o persoană care:

a citit foarte mult,

are multe cunoștințe,

știe lucruri din mai multe domenii,

este foarte bine educată,

vorbește și scrie foarte bine,

are cultură generală vastă.

Un erudit nu este doar o persoană inteligentă, ci una foarte cultivată, care a studiat mult și are cunoștințe solide.

Sinonime pentru „erudit”

Câteva cuvinte cu sens apropiat:

învățat savant cărturar cultivat intelectual enciclopedist studios documentat

Exemple de propoziții cu „erudit”

Profesorul era un om erudit, cu vaste cunoștințe de istorie și filosofie.

Era cunoscut ca un erudit care vorbea mai multe limbi străine.

A fost unul dintre cei mai erudiți oameni ai vremii sale.

Diferența dintre „erudit” și „inteligent”

Cele două cuvinte nu înseamnă același lucru:

Inteligent = persoană care gândește repede, înțelege ușor.

Erudit = persoană care a acumulat foarte multe cunoștințe prin studiu.

O persoană poate fi inteligentă fără să fie erudită, dar un erudit este aproape întotdeauna și inteligent.

„Erudit” înseamnă o persoană foarte învățată, cu o cultură vastă și cunoștințe solide în unul sau mai multe domenii. Este un cuvânt folosit pentru a descrie oameni de mare cultură, profesori, cercetători, scriitori sau intelectuali.