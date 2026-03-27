Limba română: Ce înseamnă cuvântul „erudit”

Este un cuvânt întâlnit mai ales în cărți, articole, în mediul academic sau atunci când este descrisă o persoană foarte bine pregătită intelectual.
Definiția cuvântului „erudit” din DEX
Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):
Erudit = persoană cu învățătură vastă, cu cunoștințe temeinice în unul sau mai multe domenii; foarte învățat, savant.
Ce înseamnă „erudit”, pe înțelesul tuturor
Pe scurt, un erudit este o persoană care:
- a citit foarte mult,
- are multe cunoștințe,
- știe lucruri din mai multe domenii,
- este foarte bine educată,
- vorbește și scrie foarte bine,
- are cultură generală vastă.
Un erudit nu este doar o persoană inteligentă, ci una foarte cultivată, care a studiat mult și are cunoștințe solide.
Sinonime pentru „erudit”
Câteva cuvinte cu sens apropiat:
- învățat
- savant
- cărturar
- cultivat
- intelectual
- enciclopedist
- studios
- documentat
Exemple de propoziții cu „erudit”
Profesorul era un om erudit, cu vaste cunoștințe de istorie și filosofie.
Era cunoscut ca un erudit care vorbea mai multe limbi străine.
A fost unul dintre cei mai erudiți oameni ai vremii sale.
Diferența dintre „erudit” și „inteligent”
Cele două cuvinte nu înseamnă același lucru:
Inteligent = persoană care gândește repede, înțelege ușor.
Erudit = persoană care a acumulat foarte multe cunoștințe prin studiu.
O persoană poate fi inteligentă fără să fie erudită, dar un erudit este aproape întotdeauna și inteligent.
„Erudit” înseamnă o persoană foarte învățată, cu o cultură vastă și cunoștințe solide în unul sau mai multe domenii. Este un cuvânt folosit pentru a descrie oameni de mare cultură, profesori, cercetători, scriitori sau intelectuali.