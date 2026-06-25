Limba română: Ce înseamnă cuvântul „fatidic”?

Cu toate acestea, puțini cunosc sensul exact al cuvântului „fatidic”, iar în multe situații termenul este folosit greșit.

Deși este asociat aproape întotdeauna cu tragediile și veștile proaste, sensul său real este ceva mai nuanțat.

Ce spune DEX despre cuvântul „fatidic”

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), „fatidic” înseamnă:

„Care este hotărât de destin; inevitabil; prevestitor de evenimente importante, de obicei nefaste.”

Cuvântul provine din limba franceză („fatidique”), având la origine termenul latin fatum, care înseamnă „soartă” sau „destin”.

Prin urmare, „fatidic” nu înseamnă pur și simplu „tragic”, „groaznic” sau „șocant”, așa cum mulți cred.

Cum este folosit greșit

Una dintre cele mai frecvente greșeli este utilizarea termenului ca sinonim pentru „nefericit” sau „catastrofal”.

De exemplu:

❌ „A fost o petrecere fatidică.”

Dacă nu s-a întâmplat nimic care să schimbe radical cursul evenimentelor sau să marcheze un destin, formularea este incorectă.

❌ „A avut o zi fatidică pentru că a plouat toată ziua.”

Ploaia nu transformă automat o zi într-una fatidică.

Când este corect să folosim „fatidic”

Termenul se referă, de regulă, la un moment decisiv, cu urmări importante și inevitabile.

Exemple corecte:

✔️ „În acea seară fatidică, avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare.”

✔️ „Decizia fatidică luată în urmă cu zece ani a schimbat destinul companiei.”

✔️ „Ziua fatidică de 22 decembrie 1989 a schimbat cursul istoriei României.”

În toate aceste cazuri există ideea unui moment-cheie care influențează decisiv ceea ce urmează.

De ce este asociat aproape mereu cu tragediile

În limba română contemporană, cuvântul a căpătat o puternică nuanță negativă. De aceea, majoritatea oamenilor îl folosesc atunci când vorbesc despre accidente, dezastre, decese sau evenimente dramatice.

Totuși, sensul său de bază nu este neapărat „tragic”, ci „legat de destin” sau „cu urmări inevitabile și importante”.

Un cuvânt care merită folosit cu atenție

„Fatidic” este unul dintre acei termeni care dau greutate unui text, motiv pentru care apare frecvent în presă și în discursul public. Tocmai de aceea, este important să fie utilizat corect.

Data viitoare când auziți expresia „ziua fatidică”, gândiți-vă că nu este vorba doar despre o zi rea, ci despre un moment care a schimbat radical cursul unor evenimente și care pare să fi fost scris de destin.