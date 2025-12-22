Limba română: Ce înseamnă cuvântul „flușturatic”?

„Flușturatic” este unul dintre ele — des folosit pentru a caracteriza persoane aparent vesele, dar instabile, ușor de distras sau lipsite de seriozitate. Deși termenul apare frecvent în conversații, nu toată lumea îi cunoaște sensul exact.

Iată ce spune DEX despre acest cuvânt și cum este el folosit corect.

Definiția cuvântului „flușturatic” (DEX)

FLUȘTURÁTIC, -Ă, adj.

Care este ușuratic, nestatornic, lipsit de seriozitate; care se entuziasmează ușor și superficial, fără perseverență.

— Dicționarul explicativ al limbii române (DEX)

Ce descrie, de fapt, un om flușturatic?

O persoană flușturatică este, în general:

ușor de influențat

entuziastă pe moment, dar fără continuitate

schimbătoare în opinii sau decizii

lipsită de concentrare sau de profunzime

Cuvântul nu se referă neapărat la rea-voință, ci mai degrabă la instabilitate emoțională sau comportamentală. De multe ori, termenul este folosit cu tentă ușor ironică sau afectuoasă, nu strict negativă.

Exemple de folosire corectă

„Este foarte talentată, dar cam flușturatică — începe multe lucruri și le lasă neterminate.”

„Nu te baza pe promisiunile lui, e un tip flușturatic.”

„În tinerețe era mai flușturatică, dar cu timpul a devenit mult mai responsabilă.”

„Flușturatic” – cuvânt negativ sau doar descriptiv?

Sensul depinde mult de context. În limbajul cotidian, „flușturatic” poate fi:

o critică blândă

o observație realistă

o descriere de personalitate

Nu este un cuvânt jignitor în sine, dar poate deveni negativ atunci când este folosit pentru a sublinia lipsa de responsabilitate într-o situație serioasă.

Sinonime apropiate

ușuratic

nestatornic

schimbător

superficial

nehotărât (în anumite contexte)

Cuvântul „flușturatic” descrie o persoană care trăiește mai mult în impulsuri și entuziasme de moment, fără prea multă constanță. Deși poate părea un defect, în unele situații el indică doar o fire liberă, spontană sau aflată încă în căutarea echilibrului.