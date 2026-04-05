Limba română: Ce înseamnă cuvântul „grandoare”

Deși pare un cuvânt pretențios, „grandoare” este prezent atât în literatură, cât și în limbajul jurnalistic, fiind utilizat pentru a descrie persoane, clădiri, evenimente sau momente de o amploare deosebită.

Definiția cuvântului „grandoare” în DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul grandoare înseamnă:

GRANDOÁRE – măreție, splendoare, caracter grandios; amploare, solemnitate; atitudine de mândrie exagerată, de superioritate.

Cuvântul provine din limba franceză („grandeur”) și este folosit pentru a descrie ceva impresionant prin dimensiune, importanță, frumusețe sau solemnitate.

Cum se folosește corect cuvântul „grandoare”

Sens pozitiv – măreție, splendoare

Exemple:

grandoarea unui palat

grandoarea unui eveniment

grandoarea naturii

grandoarea unei ceremonii

În acest caz, cuvântul descrie ceva impunător, grandios, impresionant.

„Grandoare” este un cuvânt care descrie, în general, măreția, splendoarea și caracterul grandios al unui lucru. Este un cuvânt elegant, folosit mai ales în literatură, presă și discursuri, pentru a exprima ideea de amploare, solemnitate și impresionant.