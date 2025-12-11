Limba română: Ce înseamnă cuvântul „hram”?

Deși îl asociem în primul rând cu sărbătorile bisericești, termenul este mult mai bogat decât pare la prima vedere.

Definiția din DEX

Conform DEX, hram înseamnă:

„Sărbătoare anuală a unei biserici cu prilejul zilei sfântului patron; patron al unei biserici.”

Așadar, hramul poate desemna ziua închinată sfântului ocrotitor, dar și sfântul protector al unei biserici.

Ce este hramul unei biserici?

Hramul este una dintre cele mai importante sărbători ale unei comunități. Este ziua în care credincioșii își onorează sfântul ocrotitor, participând la:

slujbe speciale,

procesiuni,

pelerinaje,

agape tradiționale,

târguri locale.

În multe zone din țară, hramul este perceput ca o adevărată zi de sărbătoare locală.

Originea cuvântului „hram”

Termenul provine din slava veche, unde „храм” (hram) înseamnă templu sau biserică. Sensul românesc s-a format prin extindere, trecând de la locul sacru la sărbătoarea dedicată acestuia.

Expresia „Ce hram poartă?” — sensul figurat al cuvântului

Pe lângă sensul religios, limba română folosește o expresie foarte populară:

„Ce hram poartă (cineva)?”

Aceasta nu are legătură cu religia, ci cu caracterul și intențiile unei persoane. Se folosește atunci când vrem să aflăm:

cine este cu adevărat cineva ,

ce fel de persoană este ,

ce intenții, obiceiuri sau reputație are ,

ce rol sau ce interese are într-o situație.

Este, practic, o formă colocvială de a întreba:

„Care este treaba lui?”,

„Ce fel de om e?”,

„Ce urmărește?”

Expresia derivă din ideea de „patron spiritual” sau „protector”, fiind adaptată în limbaj pentru a desemna caracterul sau scopul cuiva.

Alte sensuri asociate termenului „hram”

Pe lângă sensul principal și cel figurat, „hram” mai poate însemna:

sfântul protector al unei biserici ,

o sărbătoare comunitară tradițională ,

în limbaj popular, un motiv de socializare și reunire a satului.

„Hram” este un cuvânt cu rezonanță profundă în cultura românească: de la sărbătoarea religioasă la sensurile figurate din vorbirea de zi cu zi. Indiferent că vorbim despre hramul unei biserici sau întrebăm „ce hram poartă cineva”, termenul păstrează ideea de identitate, caracter și apartenență.