Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „imbatabil”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „imbatabil”

de Andreea Tiron    |    14 Apr 2026   •   09:15
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „imbatabil"
Într-o lume în care competiția este peste tot – de la sport și afaceri până la viața de zi cu zi – cuvântul „imbatabil” este folosit tot mai des pentru a descrie ceva sau pe cineva greu de egalat.

Dar ce înseamnă, de fapt, „imbatabil” și cum este definit în mod oficial?

Definiția cuvântului „imbatabil” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „imbatabil” înseamnă:

„care nu poate fi învins; de neînvins; invincibil”

Această definiție simplă surprinde esența termenului: ceva sau cineva care nu poate fi depășit, înfrânt sau întrecut.

Astfel, „imbatabil” se traduce literal prin „care nu poate fi bătut (învins)”.

Cum se folosește corect „imbatabil”

În limbajul curent, termenul este utilizat într-o varietate de contexte:

Sport: „Echipa este imbatabilă pe teren propriu.”
Afaceri: „Are o ofertă imbatabilă la preț.”
Viața de zi cu zi: „Argumentul lui a fost imbatabil.”

În toate aceste cazuri, sensul rămâne același: superioritate clară, greu sau imposibil de contestat.

„Imbatabil” – sens figurat și nuanțe moderne

Deși în DEX sensul este unul clar, în practică, „imbatabil” nu înseamnă întotdeauna imposibil de învins în mod absolut. De multe ori, este folosit:

  • pentru a sublinia excelența („un gust imbatabil”)
  • în scop publicitar („un preț imbatabil”)
  • ca hiperbolă (exagerare stilistică)

Astfel, termenul poate avea și o valoare subiectivă, nu doar una strict literală.

Sinonime și cuvinte apropiate

Pentru o mai bună înțelegere, „imbatabil” poate fi înlocuit cu:

invincibil
de neînvins
imbatabil (în sens figurat: excelent, excepțional)
de neegalat

„Imbatabil” este un cuvânt puternic, care exprimă ideea de superioritate absolută sau greu de contestat. Deși definiția din DEX este clară – „care nu poate fi învins” – utilizarea sa în limbajul modern a devenit mai flexibilă, fiind adesea asociată cu excelența sau performanța remarcabilă.

Fie că este vorba despre sport, afaceri sau viața cotidiană, atunci când ceva este „imbatabil”, transmite un singur mesaj: nu are rival.

