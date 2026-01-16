Limba română: Ce înseamnă cuvântul „oropsit”

Îl folosim atunci când vorbim despre oameni care au fost nedreptățiți, marginalizați sau loviți de soartă, fără să aibă vreo vină. Este un cuvânt încărcat de emoție, care evocă suferință, abandon și nedreptate.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul oropsit este definit astfel:

OROPSIT, -Ă, oropsiți, -te, adj. – Nedreptățit, chinuit, prigonit; lipsit de sprijin, lovit de soartă.

Verbul de bază este „a oropsi”, care înseamnă a persecuta, a nedreptăți, a supune la suferințe.

Ce exprimă, de fapt, „oropsit”

Un om oropsit nu este doar sărac sau nefericit. Este o persoană:

care a fost tratată injust,

care a fost exclusă sau ignorată,

care a fost supusă suferinței fără a o merita.

Cuvântul sugerează nu doar o stare, ci și o vină morală a celor care au provocat acea suferință.

Cum se folosește în limbaj

„Oropsit” apare frecvent în:

literatură,

limbaj jurnalistic,

discursuri sociale sau religioase.

Exemple:

„Un copil oropsit de soartă”

„Oameni oropsiți de un sistem nedrept”

În toate cazurile, termenul transmite compasiune și indignare față de nedreptatea suferită.

De ce este un cuvânt atât de puternic

„Oropsit” nu vorbește doar despre durere, ci despre durere provocată de alții sau de circumstanțe crude. Tocmai de aceea este mai profund decât simplele „trist” sau „nefericit”. El atinge ideea de victimă a unei nedreptăți.

Cuvântul „oropsit”, așa cum îl definește DEX, desemnează o persoană nedreptățită, chinuită și lipsită de sprijin. Este un termen care ne amintește că, dincolo de cifre și statistici, există oameni reali care suferă – și că limbajul are puterea de a da voce acestor suferințe.