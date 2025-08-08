x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „patrafir”?

de Andreea Tiron    |    08 Aug 2025   •   08:40
„Patrafir” este un cuvânt cu rezonanță profundă în spațiul religios ortodox, dar care poate ridica semne de întrebare pentru cei care nu sunt familiarizați cu simbolistica vestimentației liturgice.

Hai să vedem împreună ce înseamnă și de unde provine.

Definiția din DEX

PATRAFÍR, patrafire, s. n.

  • Veșmânt preoțesc sub formă de fâșie lungă de stofă, brodată, care se poartă atârnată de gât și care simbolizează harul preoției.
    – Din ngr. petrácheirion.

Ce este, mai exact, patrafirul?

Patrafirul este un veșmânt liturgic purtat exclusiv de preoți în timpul slujbelor religioase. Este o bandă lungă de material, de regulă bogat ornamentată și brodată, care atârnă de la gât până în jos, adesea în partea din față a corpului.

El nu este doar un obiect decorativ, ci are o puternică valoare simbolică: reprezintă darul harului preoțesc, prin care preotul este învestit cu puterea de a săvârși slujbe și de a binecuvânta.

Simbolismul spiritual

Cum arată un patrafir?

  • Este făcut din stofă groasă, brodată cu simboluri religioase (cruci, icoane, motive florale).

  • Poate fi simplu sau foarte elaborat, în funcție de rangul purtătorului.

  • Se așază în jurul gâtului, cu ambele capete atârnând în față, peste alte veșminte preoțești.

Originea cuvântului

„Patrafir” vine din grecescul „petrácheirion”, compus din:

  • petra („piatră”)

  • cheir („mână”)
    Semnificând inițial „ceva pus pe umeri” sau „pe mâini” — o expresie a poverii sau responsabilității slujirii.

Ce ne învață acest cuvânt?

Deși pare un simplu obiect vestimentar, patrafirul este încărcat de semnificație spirituală. El ne amintește că preoția nu este o funcție formală, ci un dar divin, care vine la pachet cu misiunea de a sluji și de a fi canal între om și divinitate.

