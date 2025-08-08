Limba română: Ce înseamnă cuvântul „patrafir”?

Hai să vedem împreună ce înseamnă și de unde provine.
Definiția din DEX
PATRAFÍR, patrafire, s. n.
-
Veșmânt preoțesc sub formă de fâșie lungă de stofă, brodată, care se poartă atârnată de gât și care simbolizează harul preoției.
– Din ngr. petrácheirion.
Ce este, mai exact, patrafirul?
Patrafirul este un veșmânt liturgic purtat exclusiv de preoți în timpul slujbelor religioase. Este o bandă lungă de material, de regulă bogat ornamentată și brodată, care atârnă de la gât până în jos, adesea în partea din față a corpului.
El nu este doar un obiect decorativ, ci are o puternică valoare simbolică: reprezintă darul harului preoțesc, prin care preotul este învestit cu puterea de a săvârși slujbe și de a binecuvânta.
Simbolismul spiritual
-
Patrafirul este adesea perceput ca „semnul vizibil al nevăzutului har”.
-
Prin el, se transmite ideea că slujirea preotului vine de la Dumnezeu, nu din putere proprie.
-
Este indispensabil în momente-cheie din viața religioasă: botez, spovedanie, cununie, înmormântare.
Cum arată un patrafir?
-
Este făcut din stofă groasă, brodată cu simboluri religioase (cruci, icoane, motive florale).
-
Poate fi simplu sau foarte elaborat, în funcție de rangul purtătorului.
-
Se așază în jurul gâtului, cu ambele capete atârnând în față, peste alte veșminte preoțești.
Originea cuvântului
„Patrafir” vine din grecescul „petrácheirion”, compus din:
-
petra („piatră”)
-
cheir („mână”)
Semnificând inițial „ceva pus pe umeri” sau „pe mâini” — o expresie a poverii sau responsabilității slujirii.
Ce ne învață acest cuvânt?
Deși pare un simplu obiect vestimentar, patrafirul este încărcat de semnificație spirituală. El ne amintește că preoția nu este o funcție formală, ci un dar divin, care vine la pachet cu misiunea de a sluji și de a fi canal între om și divinitate.