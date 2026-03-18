Limba română: Ce înseamnă cuvântul „peregrinări”

Termenul descrie ideea de călătorii repetate sau rătăciri prin diferite locuri, de obicei pe perioade mai lungi de timp și fără un traseu strict stabilit.

Cuvântul transmite adesea ideea de drum, explorare, căutare sau experiențe trăite în locuri diferite, fiind folosit atât la propriu, pentru călătorii reale, cât și în sens figurat.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul peregrinare înseamnă:

PEREGRINÁRE, peregrinări, s. f.

– călătorie îndelungată sau rătăcire prin mai multe locuri; umblare din loc în loc.

Cuvântul provine din verbul „a peregrina”, care înseamnă a călători mult, a cutreiera diferite locuri sau a rătăci dintr-un loc în altul.

Originea cuvântului

Termenul are origini în latina „peregrinus”, care înseamnă „străin” sau „călător venit din altă parte”. Din aceeași rădăcină provin și alte cuvinte din limbile europene care au sensul de drumeție, pelerinaj sau călătorie.

În limba română, cuvântul a păstrat această idee de deplasare continuă sau explorare a unor locuri diferite.

Cum este folosit cuvântul „peregrinări”

În funcție de context, termenul poate avea două sensuri principale:

1. Sens literal – călătorii reale

Se referă la deplasări sau drumuri făcute în mai multe locuri.

Exemplu:

„După ani de peregrinări prin Europa, s-a întors acasă.”

2. Sens figurat – căutare sau experiențe de viață

Cuvântul poate descrie etape ale vieții, explorări spirituale sau căutări personale.

Exemplu:

„Peregrinările sale prin lumea artei l-au ajutat să își găsească stilul.”

„Peregrinări” este adesea folosit în texte literare, memorii de călătorie sau articole culturale, deoarece transmite ideea de aventură, descoperire și experiențe acumulate în timp.

Astfel, cuvântul nu descrie doar o simplă deplasare, ci sugerează un drum mai lung, plin de întâmplări și descoperiri.