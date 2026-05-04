Limba română: Ce înseamnă cuvântul „posteritate”

Deși pare un termen abstract, el are un sens clar și important, legat de trecerea timpului și de memoria colectivă.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, „posteritate” înseamnă:

„Totalitatea generațiilor viitoare; urmașii; oamenii care vor trăi după noi.”

Definiția evidențiază ideea de continuitate în timp și de raportare la viitor.

Ce înseamnă „posteritate”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, „posteritatea” reprezintă oamenii care vor trăi după noi și felul în care aceștia vor privi acțiunile, realizările sau viața noastră.

Termenul este folosit mai ales când se vorbește despre:

moștenirea culturală sau istorică;

reputația unei persoane după moarte;

impactul unei opere sau al unor fapte în timp.

Exemple de utilizare

„Opera sa a fost apreciată de posteritate.”

„A rămas în memoria posterității ca un mare scriitor.”

„Deciziile de azi vor fi judecate de posteritate.”

În toate aceste cazuri, sensul se referă la modul în care viitorul va evalua prezentul.

„Posteritate” vs. alte cuvinte apropiate

Deși există termeni similari, „posteritate” are o nuanță specifică:

urmași – se referă mai ales la descendenți direcți;

– se referă mai ales la descendenți direcți; viitor – este un termen general, fără componenta umană clară;

– este un termen general, fără componenta umană clară; istorie – implică deja o interpretare a trecutului.

„Posteritate” pune accent pe oamenii din viitor care vor evalua trecutul.

Ideea de posteritate este importantă pentru că:

reflectă impactul pe termen lung al acțiunilor noastre;

oferă o perspectivă asupra valorii reale a unor realizări;

este un criteriu prin care sunt judecate personalitățile istorice.

Multe opere sau decizii nu sunt apreciate imediat, ci abia de către generațiile viitoare.

„Posteritate” este un termen care definește legătura dintre prezent și viitor, prin prisma celor care vor veni după noi. Înțelegerea definiției din DEX ajută la folosirea corectă a cuvântului și la înțelegerea rolului pe care îl au timpul și memoria în evaluarea faptelor și realizărilor umane.