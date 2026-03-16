Limba română: Ce înseamnă cuvântul „puericultură”

Conceptul este important pentru dezvoltarea sănătoasă a celor mici și pentru educarea părinților în privința îngrijirii corecte a copiilor.

Definiția cuvântului „puericultură” în DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul „puericultură” are următoarea definiție:

Puericultúră, s. f. – ramură a medicinei care se ocupă cu creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului.

Prin urmare, puericultura reprezintă știința care studiază metodele prin care copiii pot fi îngrijiți și crescuți în mod sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Ce presupune puericultura

Puericultura include numeroase aspecte legate de dezvoltarea copilului, în special în perioada de nou-născut și copilărie timpurie.

Printre domeniile abordate se numără:

alimentația copilului

igiena și îngrijirea zilnică

dezvoltarea fizică și psihică

prevenirea bolilor

educația și îngrijirea corectă a copilului

Aceste informații sunt importante pentru părinți, dar și pentru cadrele medicale care se ocupă de sănătatea copiilor.

Originea cuvântului

Termenul „puericultură” provine din limba franceză (puériculture), iar la origine are rădăcini în limba latină. Cuvântul este format din:

„puer” – care înseamnă „copil”

„cultură” – în sensul de creștere sau dezvoltare

Astfel, sensul literal al cuvântului este „creșterea și îngrijirea copilului”.

Importanța puericulturii

Puericultura are un rol esențial în asigurarea unei dezvoltări sănătoase a copiilor. Prin recomandările și principiile sale, această ramură a medicinei ajută părinții să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și modul în care pot contribui la bunăstarea lor.

În multe spitale și maternități există cursuri de puericultură destinate viitorilor părinți, unde aceștia pot învăța informații esențiale despre îngrijirea nou-născutului.

Cuvântul „puericultură” desemnează ramura medicinei care studiază creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului, în special în primii ani de viață. Conform definiției din DEX, termenul se referă la ansamblul cunoștințelor și metodelor care ajută la asigurarea unei dezvoltări sănătoase și echilibrate a copiilor.