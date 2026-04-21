Limba română: Ce înseamnă cuvântul „surghiun”

Folosit mai rar în limbajul cotidian de astăzi, termenul apare frecvent în literatură sau în contexte istorice, unde descrie una dintre cele mai aspre forme de sancțiune: alungarea din propria țară.

Definiția cuvântului „surghiun” din DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „surghiun” înseamnă:

„Exil, deportare; loc de exil.”

Termenul desemnează atât acțiunea de a fi trimis departe de locul natal, cât și locul în care persoana este obligată să trăiască.

Originea și contextul utilizării

„Surghiun” este un cuvânt cu origine turcă (din „sürgün”), intrat în limba română în perioada influenței otomane. În trecut, era o pedeapsă aplicată mai ales persoanelor considerate incomode pentru autorități – domnitori, boieri sau oameni implicați în conflicte politice.

A fi trimis „în surghiun” însemna nu doar îndepărtarea fizică, ci și ruperea de familie, de statut și de viața cunoscută.

Sensuri și utilizări în limbaj

Deși astăzi nu mai este folosit în sens juridic, cuvântul „surghiun” apare în:

literatură , pentru a reda dramatismul unor situații istorice

, sugerând izolarea sau îndepărtarea forțată

limbaj poetic, pentru a accentua ideea de suferință și dor

Dincolo de definiția strictă, „surghiun” evocă ideea de pierdere, exil și dor de casă. Este un cuvânt care poartă în sine o încărcătură emoțională puternică și care vorbește despre separare, dar și despre rezistență în fața destinului.

Astfel, „surghiun” rămâne un termen important în limba română, nu doar prin sensul său, ci și prin povestea istorică pe care o transmite.