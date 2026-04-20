Limba română: Ce înseamnă cuvântul „temelie”

Folosit frecvent în construcții, dar și în expresii legate de viață, educație sau valori, „temelie” sugerează ideea de bază solidă, de fundament pe care se clădește ceva durabil.

Definiția cuvântului „temelie” din DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „temelie” înseamnă:

„Partea de jos a unei construcții, care susține întreaga clădire; fundament, bază.”

În sens figurat, termenul este folosit pentru a desemna:

„Ceea ce stă la baza unui lucru; principiu fundamental, bază solidă.”

Sensuri și utilizări

În sens propriu, „temelia” este esențială pentru orice construcție. Fără o fundație solidă, nicio clădire nu poate rezista în timp. De aceea, termenul este strâns legat de ideea de stabilitate, siguranță și durabilitate.

În sens figurat, „temelie” este des întâlnit în contexte precum:

„a pune temelia unei cariere” – a începe un drum solid în viață

„temelia unei relații" – baza de încredere și respect dintre oameni

„temelia educației" – principiile și valorile care formează un individ

De ce este important acest cuvânt

„Temelie” nu este doar un termen tehnic, ci și unul simbolic. El exprimă ideea că orice lucru trainic are nevoie de o bază solidă, fie că vorbim despre o casă, o relație sau un parcurs profesional.

Astfel, cuvântul „temelie” ne amintește de importanța începuturilor bine construite și a valorilor pe care alegem să ne sprijinim în viață.