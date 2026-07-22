Limbajul secret al animalelor: Cum „vorbesc" între ele specii diferite, ca să coopereze

Animalele din specii diferite cooperează adesea în moduri care par surprinzător de complexe. O nouă analiză publicată în jurnalul Animal Behaviour arată că, în spatele acestor colaborări, comunicarea joacă un rol esențial. Potrivit cercetătorilor, mișcările, semnalele vizuale, chemările și alte tipuri de semnale îi ajută pe animale să-și coordoneze comportamentul și să mențină relații reciproc avantajoase, chiar și între specii complet diferite.

Exemple de acest tip de cooperare se găsesc peste tot în natură. Unele păsări conduc oamenii spre cuiburile de albine, în schimbul accesului la ceară, în timp ce peștii-curățători elimină paraziții de pe peștii mai mari de recif, primind hrană în schimb. Analizând exemple din lumea păsărilor, peștilor, insectelor și mamiferelor, studiul explorează modul în care animalele își împărtășesc informații pentru a-și organiza activitățile și a susține interacțiunile de cooperare.

Cum își coordonează acțiunile speciile diferite

Pentru ca o cooperare să reușească, animalele trebuie adesea să-și sincronizeze comportamentul pentru a atinge un scop comun - chiar și atunci când percep lumea prin simțuri complet diferite.

Un exemplu este pasărea-ghid pentru miere (Indicator indicator), care folosește chemări specializate pentru a conduce oamenii spre cuiburile de albine și răspunde, la rândul ei, chemărilor făcute de oameni. Un alt exemplu vine de la porcii mistreți africani (warthogs), care adoptă poziții corporale distinctive pentru a solicita servicii de curățare din partea păsărilor și mamiferelor care le înlătură paraziții.

„Din exemplele pe care le cunoaștem, indivizii își coordonează acțiunile pentru a accesa resurse comune, precum hrana, sau pentru a face schimb de resurse contra servicii, cum ar fi protecția împotriva prădătorilor", a declarat dr. Katie Dunkley, autoarea principală și cercetătoare la Universitatea Oxford. „Am fost interesați în mod special de modul în care partajarea de informații permite o coordonare atât de strânsă între specii."

Comunicarea ajută la gestionarea riscurilor și a recompenselor

Comunicarea nu e importantă doar pentru găsirea partenerilor de cooperare - ea ajută animalele și să inițieze interacțiunile, să-și coordoneze comportamentul și să reducă riscul de a fi exploatate de cealaltă parte.

Interacțiunile dintre specii diferite pot fi riscante, ceea ce face ca semnalele de încredere să fie deosebit de valoroase. Unii pești-curățători (precum Labroides dimidiatus) și creveți (precum specia Urocaridella) folosesc culori vii și mișcări distinctive pentru a-și semnala rolul atunci când se apropie de pești prădători, reușind astfel să le curețe paraziții fără să fie atacați. Între timp, larvele de fluturi lycaenidae produc semnale chimice și vibraționale care încurajează furnicile să le protejeze, în loc să le trateze drept pradă.

Studiul mai notează că multe animale se bazează pe mai multe simțuri simultan atunci când comunică. Ca urmare, concentrarea exclusivă pe manifestările vizuale evidente ar putea face ca cercetătorii să treacă cu vederea alte forme importante de schimb de informații între specii.

Semnale flexibile, adaptate diferitelor medii

Nu toate formele de comunicare între specii sunt la fel de fixe.

Unele semnale rămân constante, indiferent de situație. Peștii care caută servicii de curățare, de exemplu, folosesc adesea poziții recognoscibile, cu capul sau coada ridicate. Alte semnale pot varia în funcție de condițiile locale. Pescarii care lucrează alături de delfini pot interpreta anumite comportamente ale acestora drept indicii pentru momentul optim de a arunca plasele.

„În unele forme de cooperare între specii, indiciile și semnalele variază în funcție de contextul ecologic, de speciile implicate și de faptul că semnalul este moștenit sau învățat", a declarat autorul principal (senior), dr. van der Wal, cercetător afiliat Institutului FitzPatrick de Ornitologie Africană al UCT. „Asta arată cât de flexibilă și de adaptabilă poate fi comunicarea între specii."

Cum evoluează comunicarea între specii diferite

Cercetătorii au examinat, de asemenea, modul în care sistemele de comunicare dintre specii se pot dezvolta în timp.

Unele semnale ar putea începe ca simple indicii - trăsături sau comportamente care influențează reacția unui alt animal, deși nu au evoluat inițial pentru comunicare. De-a lungul generațiilor, aceste indicii se pot specializa treptat și pot deveni semnale clare.

Alte semnale ar putea porni ca și comportamente folosite inițial cu totul alt scop - precum rezolvarea conflictelor sau îngrijirea puilor -, pentru a fi adaptate ulterior în sprijinul cooperării dintre specii.

„Studierea modului în care circulă informația între specii ne oferă o fereastră puternică spre înțelegerea felului în care apar, se schimbă și, uneori, coevoluează sistemele de comunicare", a spus dr. Dunkley.

Analiza a pornit de la un atelier interdisciplinar despre cooperarea între specii, desfășurat la Cambridge, în iulie 2023. Cercetători din numeroase domenii s-au reunit atunci pentru a discuta diverse exemple de cooperare dintre specii.

În total, lucrarea are 58 de autori, din discipline precum antropologie, biologie și lingvistică. Studiul se bazează, de asemenea, pe expertiza unor cercetători specializați în cooperarea animală, în interacțiunile dintre specii mixte, precum și în sistemele în care oamenii antrenează activ animale non-umane.

Autorii spun că analiza lor evidențiază importanța ecologică a cooperării dintre specii și deschide noi oportunități pentru studierea modului în care evoluează comunicarea dincolo de granițele speciilor.

Ei subliniază, de asemenea, nevoia unor cercetări mai ample, care să acopere mai multe grupuri de animale, alături de experimente suplimentare, pentru a înțelege mai bine cum apar, persistă și influențează comportamentul de cooperare semnalele folosite de animale.

„Mai avem încă multe de învățat despre modul în care funcționează și evoluează aceste sisteme", a spus dr. van der Wal. „Așteptăm cu interes cercetările viitoare, care vor scoate la lumină atât aceste interacțiuni, cât și alte forme de cooperare între specii, încă nedescoperite."