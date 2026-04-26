Loto 6/49. Numerele câștigătoare duminică, 26 aprilie 2026

Numerele câștigătoare la tragerile de duminică, 26 aprilie 2026:



Joker: 31, 43, 40, 35, 21 + 4

Noroc Plus: 3 3 0 4 1 0

Loto 5 din 40: 14, 35, 40, 34, 7, 33

Super Noroc: 3 7 3 5 2 9

Noroc: 0 5 8 2 3 4 6

Loto 6 din 49: 3, 36, 13, 5, 11, 34

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 375.500 de lei (peste 73.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.900 de lei.

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 304.100 de lei (peste 59.700 de euro).

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 838.700 de lei (peste 164.700 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 153.400 de lei (peste 30.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 162.800 de lei (peste 31.900 de euro).