Machiaj de vară: secretele unui ten proaspăt chiar și la 35 de grade

Specialiștii spun că, la fel cum ne schimbăm garderoba odată cu venirea sezonului cald, și rutina de machiaj trebuie adaptată. Secretul nu este să aplici mai multe produse, ci să alegi formule mai ușoare și tehnici care permit pielii să respire.

Make-up artistul Lola Boucau dezvăluie pentru 20minutos.es cele mai eficiente trucuri pentru un machiaj rezistent la căldură, fără efectul neplăcut de „piele lipicioasă”.

1. Mai puțin produs, mai multă naturalețe

În zilele caniculare, fondurile de ten cu acoperire mare tind să se strângă și să migreze mai ușor pe piele.

Specialista recomandă aplicarea unor cantități mici de produs și construirea treptată a machiajului prin straturi fine.

„Când temperaturile cresc, mai puțin înseamnă de multe ori mai bine”, explică aceasta.

2. Renunță la cremele foarte dense

Pregătirea pielii este esențială pentru rezistența machiajului.

Cremele foarte grase sau nutritive pot face ca produsele de machiaj să alunece pe piele. În schimb, sunt recomandate formulele tip gel sau loțiunile hidratante cu textură lejeră, care se absorb rapid.

3. Aplică anticearcăn doar unde este nevoie

Vara nu este momentul pentru straturi groase de produse.

Folosește corector doar în zonele care au nevoie de acoperire: sub ochi, în jurul nasului sau peste mici imperfecțiuni. Astfel, tenul va arăta mai natural și mai proaspăt.

4. Produse cremoase înainte de pudră

Fardurile de obraz, bronzerele și iluminatoarele cremoase se topesc mai bine în piele și oferă un aspect natural.

Produsele pudră ar trebui folosite doar pentru fixare și controlul excesului de sebum.

5. Fixează strategic machiajul

Nu este necesar să pudrezi întreaga față.

Zona T – fruntea, nasul, bărbia și zona de deasupra buzei superioare – este cea care are nevoie cel mai des de fixare.

Aplicarea pudrei pe întreaga față poate crea un aspect încărcat și uscat.

6. Evită iluminatoarele foarte metalice

Pe timpul verii, pielea capătă oricum un aspect mai luminos.

În locul iluminatoarelor cu particule intense și efect metalic, specialiștii recomandă formule discrete, care oferă un efect natural de piele sănătoasă.

7. Alege produse rezistente pentru ochi și sprâncene

Transpirația și temperaturile ridicate afectează în special mascara și produsele pentru sprâncene.

Formulele waterproof sau long-lasting pot face diferența între un machiaj impecabil și unul care se întinde după câteva ore.

8. Optează pentru texturi lejere pe buze

Tinturile, balsamurile colorate și rujurile cu efect blur rezistă mai bine la căldură decât formulele foarte cremoase.

În plus, sunt mai confortabile și mai ușor de reaplicat pe parcursul zilei.

9. Ține la îndemână șervețele matifiante

Multe femei aplică pudră de fiecare dată când observă luciu pe ten.

Experții recomandă însă șervețelele matifiante, care absorb excesul de sebum fără să încarce suplimentar machiajul.

10. Nu renunța niciodată la protecția solară

Crema cu SPF rămâne cel mai important produs din rutina de vară.

Pentru rezultate bune, aceasta trebuie aplicată și lăsată să intre complet în piele înainte de machiaj.

Tot mai multe produse de machiaj includ acum factor de protecție solară, oferind acoperire și protecție în același timp.

Secretul unui machiaj reușit vara

Potrivit specialiștilor, cheia unui machiaj impecabil în sezonul cald este simplitatea.

Texturile ușoare, produsele rezistente și aplicarea strategică a produselor pot transforma complet aspectul tenului și pot elimina senzația neplăcută de piele încărcată sau lipicioasă.

Cu câteva ajustări simple, machiajul poate rezista chiar și în cele mai călduroase zile de vară.