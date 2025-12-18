De la magie la respingere: De ce Crăciunul a devenit un coșmar pentru mulți români

Un sondaj recent relevă faptul că 78% dintre români se simt stresați de sărbători, fiind afectați de așa-numitul "Sindrom Grinch", un fenomen psihologic care transformă magia iernii într-un coșmar. Totodată, 42% dintre participanții la cercetare spun că abia așteaptă Crăciunul, iar restul de 58% nu vor să audă de el, notează spynews.ro.

Ce este "Sindromul Grinch" și cum se manifestă

Potrivit unui studiu, publicat în British Medical Journal, creierul uman activează o rețea complexă de zone senzoriale, motorii și emoționale la stimuli precum brazi, cadouri sau muzică festivă.

Când acestea sunt asociate cu stres sau traume, apar simptome precum anxietate, iritabilitate și evitarea totală a sărbătorilor.

Românii, copleșiți de problemele financiare

Românii se simt obosiți de aglomerația din mall-uri și se simt presați de obligația de a oferi cadouri.

De asemenea, persoanele singure, care nu au familie, suportă greu această perioadă.

Inflația, scumpirile, creșterile de taxe și impozite i-au sărăcit pe mulți români, care nu mai fac față cheltuielilor curente, iar Crăciunul aduce și mai multă resiune pe bugete.

Fenomenul este numit după personajul principal din filmul american The Grinch, care urăște Crăciunul.