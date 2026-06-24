Marele premiu la Loto. Posesorul biletului câștigător a pierdut 13 milioane de dolari

Termenul-limită pentru ridicarea banilor a expirat, iar suma uriașă va fi redistribuită în cadrul viitoarelor extrageri.

Biletul câștigător a fost validat pe 24 aprilie 2026 în Orne, din nord-vestul Franței. Numerele extrase care au adus marele premiu au fost 2, 12, 16, 20 și 26, iar numărul complementar a fost 2.

Potrivit companiei Française des Jeux, organizatoarea loteriei, câștigătorul trebuia să se prezinte până la 22 iunie 2026, ora 23:59, pentru a intra în posesia premiului. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, astfel că termenul legal a expirat.

Apeluri publice fără rezultat

În încercarea de a găsi persoana care deținea biletul norocos, reprezentanții loteriei franceze au lansat două apeluri publice, pe 4 și 15 iunie. Mesajele au fost intens promovate, însă fără succes.

În pofida eforturilor depuse, câștigătorul nu a fost identificat și nu a contactat organizatorii înainte de expirarea termenului.

Ce se întâmplă cu premiul

Suma de 13 milioane de euro nu va rămâne neacordată. Potrivit regulilor loteriei, banii vor fi reintegrați în fondul de câștiguri și vor fi redistribuiți în cadrul unor viitoare extrageri.

Reprezentanții loteriei au descris situația drept una „excepțională”, astfel de cazuri fiind extrem de rare.

Ultimul incident similar înregistrat în Franța a avut loc în 2011, când un câștigător nu și-a revendicat un premiu în valoare de 8 milioane de euro, potrivit observatornews.ro.

Deocamdată, persoana care a pierdut uriașa sumă de bani nu a fost găsită, iar biletul care putea schimba o viață a devenit doar o amintire a unuia dintre cele mai neobișnuite cazuri din istoria loteriei franceze.