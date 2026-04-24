Adevărul din farfurie! Investigațiile „Ce ne puneți în mâncare”, în prim-plan la dezbaterea despre siguranța alimentară

Creșterea cazurilor de fraudă alimentară, de la înlocuirea ingredientelor până la etichetarea înșelătoare, a fost una dintre temele centrale ale Simpozionului Internațional „Food You Trust”, organizat în cadrul BIOFEST 2026, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București în cadrul căruia, jurnaliștii Observator au fost invitați să prezinte concluziile investigațiilor și impactul campaniei „Ce ne puneți în mâncare” asupra consumatorilor și industriei.

„Ce facem noi reprezintă un semnal de alarmă către autoritaţile care ar trebui să gândească şi schimbări legislative pentru siguranţa consumatorului. După modele europene, poate, pentru că avem destule exemple. Noi mergem aleatoriu în supermarketuri, în piețe, în restaurante, de unde colectăm probele și le ducem direct în laborator. Analizele nu pot fi contestate, există dovezi clare pentru fiecare reportaj.”, a povestit Mădălina Iacob, jurnalistul care a realizat materialele din campanie.

În ultimul an, campania „Ce ne puneți în mâncare” a adus în atenția publicului o serie de situații alarmante:

Observator a cerut Ministerului Agriculturii schimbarea legislaţiei pentru a elimina alimentele toxice din pieţe! Şi asta după ce an de an, în fiecare primăvară, am descoperit că verdeţurile sunt pline de pesticide, sunt o salată de substanţe periculoase. Autorităţile au ca de obicei explicaţii, nu şi soluţii. Tocmai de aceea, campania Observator a oferit și modele de bune practici în alte ţări.

Carnea de porc, dusă la analize de laborator. Toate probele au avut salmonella. Cârnaţi şi carne tocată care provoacă toxiinfecţii, friptură care ne poate îmbolnăvi grav. Observator a cumpărat din pieţe şi a dus la analize cam tot ce cumpără românii înainte de sărbătorile de iarnă. Până şi cercetătorii din laborator au fost şocaţi de ce au descoperit.

Cafea cu aromă de ciocolată şi 4700 de bacterii. Asta au arătat analizele pentru un singur pahar cu lichid maroniu, luat de la un automat. Cafeaua românului grăbit a ajuns în laborator şi am descoperit că ceea ce ar trebui să ne dea mai multă energie, de dimineaţă, ar putea să ne trimită direct la spital.

Portocale şi lămâi - un cocktail de pesticide. Citricele vândute la tarabă au fost duse și ele în laborator şi aproape toate au prezentat mai multe tipuri de substanţe cu efect nociv pentru organism. Problema e că, luate separat, aceste substanţe sunt în limite legale. Grav e că sunt foarte multe într-un singur produs. Însă, pentru asta, nu există nicio lege care să impună limitele ori pedepse.

·Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Rezultatul: prea multă sare, prea puţină brânză.

·Am aflat, la „Ce ne puneți în mâncare” și ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Zahăr, foarte multă sare, aditivi şi grăsimi. Marea problemă este că la noi în ţară nu există legislaţia care să oblige producătorii să folosească aceste ingrediente cu măsură.

Evenimentul în care au fost prezentate rezultatele campaniei a adus în prim-plan o întrebare esențială: cât de sigură este, de fapt, mâncarea pe care o consumăm? Specialiști din domeniu, autorități și reprezentanți ai industriei au discutat despre noile reguli europene, tot mai stricte, care îi obligă pe producători să fie mult mai atenți la siguranța alimentelor, inclusiv la riscuri precum bacteria Listeria. Pe scurt, mesajul a fost clar: industria trebuie să se adapteze rapid și să fie mai transparentă, dacă vrea să câștige încrederea consumatorilor. Totul pleacă de la ideea de „food you trust” — adică alimente în care poți avea încredere, fără dubii legate de ce conțin sau cum sunt produse. În același timp, tehnologia începe să joace un rol tot mai important în acest proces. De la soluții inteligente în agricultură, până la metode moderne de producție, inovația poate ajuta la reducerea risipei și la obținerea unor alimente mai sigure și mai bine controlate.

Într-un context în care exigențele cresc, iar riscurile devin tot mai vizibile, campania Observator „Ce ne puneți în mâncare” rămâne un instrument esențial de informare publică și de responsabilizare a industriei alimentare. De la lansare, reportajele difuzate au demonstrat, cu date confirmate în laborator, pericolul la care se expun, de multe ori, consumatorii nevinovaţi. Observator arată partea nevăzută a produselor alimentare, românii fac alegerile. Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi.