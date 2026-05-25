Aflați totul despre struțul african! Numărul 17 din „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 26 mai

Din paginile revistei, cei mici vor afla ce tată bun este struțul, dar și cât de inteligenți sunt micii struți, care, după ce ies din ou, au nevoie de doar 15 zile pentru a se descurca singuri.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr vine cu o lecție importantă predată de mama-struț puiului ei și anume că, adesea, nu trebuie să privești foarte departe pentru a găsi ceea ce cauți.

Revista este însoțită de două figurine drăgălașe – struțul și Alice, fiica pădurarului, o fetiță care adoră să aibă grijă de puii de animale. Este sora lui Jonathan, din numărul trecut al colecției!

Colecția „Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea animalelor care se află în risc de dispariție.

Caută numărul 17 – Struțul la chioșcuri, începând de marți, 26 mai, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.