Jurnalista Anna Chifa Mican a murit fulgerător înainte de Anul Nou. Mesajul cutremurător al fiului și reacțiile colegilor de breaslă

Lumea presei din Bistrița-Năsăud este în doliu după moartea fulgerătoare a jurnalistei Anna Chifa Mican, colaboratoare a ziarului Răsunetul și realizatoare de emisiuni la mai multe televiziuni locale. Anunțul dispariției sale a fost făcut de fiul său, Cristi Mican, printr-un mesaj profund emoționant, care a impresionat mii de oameni.

Anna Chifa Mican s-a stins din viață. O pierdere grea pentru presa locală

Anna Chifa Mican, jurnalistă cunoscută și apreciată, s-a stins din viață pe neașteptate, lăsând în urmă durere și un gol imens în comunitatea media. De-a lungul carierei sale, a fost colaboratoare a ziarului Răsunetul și realizatoare de emisiuni la Sângeorz TV, Tele21 Bistrița și AS TV Bistrița, unde a fost respectată pentru profesionalism, echilibru și respectul față de oameni.

Dincolo de activitatea sa jurnalistică, Anna Chifa Mican a fost recunoscută ca o prezență caldă, discretă și profund umană, un om care a pus mereu omul înaintea subiectului.

Mesajul tulburător al fiului său: „Nu ai plecat cu adevărat”

Vestea tragică a fost făcută publică de fiul său, Cristi Mican, care a transmis un mesaj de o sinceritate copleșitoare în mediul online. Acesta a vorbit despre mama sa nu doar ca despre o jurnalistă respectată, ci ca despre un reper moral și un sprijin necondiționat.

„Mama mea a fost un om al cuvântului și al responsabilității. A fost o voce cunoscută și respectată, dar mai ales un om care a știut să apropie oamenii, să asculte și să înțeleagă. A iubit fără condiții, a dăruit fără ostentație și a trăit cu demnitate până la capăt”, a transmis Cristi Mican.

El a vorbit și despre credința mamei sale, pe care a purtat-o discret, dar ferm, și despre zâmbetul pe care l-a păstrat chiar și în cele mai grele momente.

„Pentru mine, a fost începutul. Pentru lume, a fost un reper. Pentru cei care au cunoscut-o, a fost lumină”, a mai scris fiul jurnalistei.

Mesaje de condoleanțe din partea colegilor și prietenilor

Moartea Annei Chifa Mican a generat un val de mesaje emoționante din partea colegilor de breaslă și a prietenilor, potrivit Observator BN.

Jurnalistul Menuț Maximinian a transmis un omagiu plin de sensibilitate:

„Odihnă veșnică în Grădina Raiului, prietenă dragă! Amintirile noastre sunt prea multe să te pot uita vreodată. Vei rămâne mereu în sufletele noastre ca un om bun și luminos.”

Și Lavinia Petruț, colega sa de presă, a reacționat profund afectată:

„Omul minunat și plin de energie, Ani, a plecat dintre noi. Dumnezeu să te odihnească în pace și să ai grijă de cei dragi de acolo, de sus.”

Anna Chifa Mican rămâne în memoria celor care au cunoscut-o ca o jurnalistă dedicată, o femeie demnă și un om cu valori solide. Moștenirea sa nu se măsoară doar în emisiuni și articole, ci în impactul profund pe care l-a avut asupra oamenilor.