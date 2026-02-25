Camaro vs. Mustang - Colecționează cele 20 de reviste și construiește machetele celor două mașini. Piese noi, de mâine la chioșcuri

Colecția oferă oportunitatea de a construi, etapizat, machetele a două modele emblematice ale industriei auto americane: Chevrolet Camaro Z/28 și Ford Mustang Mach 1.

Ce conține numărul 4

Numărul 4 include componente esențiale pentru ambele modele:

Pentru Camaro Z/28 : capacul motorului

: capacul motorului Pentru Mustang Mach 1: puntea față și puntea spate

Aceste piese sunt fundamentale pentru structura și stabilitatea machetelor, reprezentând pași importanți în construcția șasiului și a ansamblului mecanic. Fiecare etapă este clar explicată în revistă, astfel încât montajul să fie accesibil atât colecționarilor experimentați, cât și celor aflați la început de drum.

Machete premium, detalii autentice

Modelele sunt realizate la scara 1:18, cu caroserie metalică (die-cast) și o lungime de aproximativ 26 de centimetri. Dimensiunea generoasă permite un nivel ridicat de detaliu, de la interior, până la elementele de suspensie și sistemul de rulare.

Pe lângă piesele incluse, revista oferă instrucțiuni detaliate de montaj pentru ambele modele, explicații tehnice despre mecanica și motorizările Camaro, informații despre versatilitatea și opțiunile de personalizare ale Mustangului, precum și context istoric despre rivalitatea care a definit cultura muscle car americană.

Două mașini într-o singură colecție

Unul dintre marile avantaje ale acestei colecții este formatul eficient: proiectul este complet în doar 20 de numere.

Spre deosebire de alte colecții similare de pe piață, care pot depăși 50 sau chiar 100 de apariții pentru o singură mașină, această colecție oferă două mașini într-o singură colecție, într-un interval de timp bine structurat.

Un duel care a făcut istorie

Camaro vs. Mustang este o rivalitate care a marcat industria auto americană și a definit generații de pasionați. Performanță, design, identitate: două filozofii diferite, aceeași dorință de a domina șoseaua. Această colecție oferă șansa de a reconstrui, pas cu pas, ambele simboluri auto.

Numărul 4 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de mâine, 26 februarie, la prețul de 69,99 lei.

Dacă ați ratat primele numere, ne puteți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.

Tiraj limitat.