Realitatea Plus se închide oficial: CNA retrage licența TV după amenzi neplătite de peste 600.000 lei!

Bomba media: Realitatea Plus dispare de pe ecrane după decizia fulminantă a CNA

Realitatea Plus intră în colaps total. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis retragerea licenței postului TV, din cauza acumulării a 28 de amenzi neplătite din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei. Decizia vine după o ședință tensionată, marcată de dezbateri aprinse și prezența reprezentanților PHG Media, operatorul postului.

Ședința CNA: Amenzi ignorate și voturi decisive

Forul audiovizual a analizat public situația amenzilor restante ale televiziunilor din România. Raportul a evidențiat problemele grave la Realitatea Plus, cu 28 de sancțiuni din 2024 rămase neachitate. Interesant, postului i s-a recunoscut plata amenzilor pentru 2025, conform informațiilor prezentate în ședință și relatate de paginademedia.ro.

Conform Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licența dacă amenzile nu sunt plătite în șase luni de la aplicare. Discuțiile au durat ore întregi, cu propuneri de amânare respinse – varianta a strâns doar șase voturi, insuficiente pentru aprobare.

Propunerea finală a lui Valentin Jucan

Reprezentanții PHG Media au participat activ, dar nu au putut împiedica votul care pecetluiește soarta postului.

„Decizia CNA vine la capătul unor discuţii care au durat ore bune, la care au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus. În urma discuţiilor s-a propus inclusiv amânarea discuţiei cazului pentru o altă şedinţă, însă aceasta nu a adunat suficiente voturi, şase, pentru a fi aprobată, prin urmare s-a trecut la propuneri. Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a propus retragerea licenţei Realitatea Plus, din cauza neplăţii amenzilor. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras de la vot. Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.”