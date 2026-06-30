Colecția care aduce în prim plan rivalitatea „Camaro vs. Mustang” a ajuns la numărul 13. De joi, la toate chioșcurile, găsiți revista și piese noi pentru cele două machete!

Relansarea din anii ‘80

Obiectivul Chevrolet a fost să dezvolte un vehicul care să combine performanța și eficiența cu un design modern, în conformitate cu standardele vremii, dar fără a pierde esența, care făcuse din Camaro un simbol al puterii și stilului. Cum a reușit asta, aflați lecturând articolul din revistă.

A treia generație Mustang fusese lansată ceva mai devreme, în 1978, iar Ford căuta să recupereze esența mașinii, după ce mulți consideraseră că Mustang II pierduse spiritul și personalitatea mărcii emblematice. Noul Mustang a fost un răspuns îndrăzneț la provocările economice și sociale ale vremii. Aflați cine a coordonat proiectul și ce decizii esențiale a luat din textul dedicat apariției acestui model.

Jantele Mustang

Revista este însoțită de mai multe componente pentru Camaro Z/28 și anume spătarul banchetei spate și elementele de fixare pe suport ale acestuia, ceea ce deja se poate face. Plus 4 arcuri de suspensie și 7 șuruburi care trebuie păstrate pentru a fi folosite ulterior. Pentru macheta Mustang ,sunt incluse cele patru jante, care trebuie puse deoparte până veți primi anvelopele într-un număr viitor. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 13 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 2 iulie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare - Camaro vs. Mustang!