Curtea de Apel suspendă decizia CNA: Realitatea Plus rămâne în emisie până la verdictul final

Lovitură pentru CNA: Curtea de Apel blochează retragerea licenței Realitatea Plus

Curtea de Apel București a decis suspendarea executării hotărârii Consiliul Național al Audiovizualului privind retragerea licenței postului Realitatea Plus. Decizia este executorie, chiar dacă nu este definitivă, ceea ce permite televiziunii să continue să emită, potrivit Antena 3 CNN.

Decizie executorie: Realitatea Plus rămâne pe post

Instanța a dispus suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259 din 7 aprilie 2026, oferind astfel televiziunii posibilitatea de a continua emisia până la soluționarea definitivă a litigiului.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției.

Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile. Până la o decizie finală, efectele sancțiunii sunt suspendate.

Două procese deschise de televiziune

După ce CNA a decis retragerea licenței din cauza neplății unor amenzi aplicate în 2024, avocații Realitatea Plus au deschis două acțiuni în instanță.

Primul proces vizează anularea deciziei CNA, iar al doilea solicită suspendarea acesteia până la soluționarea definitivă a fondului. Decizia Curții de Apel București vine în cadrul celui de-al doilea demers juridic.

CNA a respins rediscutarea sancțiunii

În paralel, CNA a respins solicitarea de rediscutare a plângerii depuse de societatea PHG MEDIA-INVEST S.R.L., deținătoarea licenței Realitatea Plus. Propunerea a fost respinsă la limită, cu patru voturi împotrivă și trei pentru.

Avocatul Ioan Georgescu a cerut revocarea deciziei, invocând jurisprudența Înalta Curte de Casație și Justiție și susținând că măsura ar fi fost adoptată fără respectarea unor interpretări juridice clare.

„Cererea de rediscutare arată că peste 300 de salariaţi îşi desfăşoară activitatea în legătură cu serviciul de programe Realitatea Plus. Menţinerea măsurii nu afectează doar societatea, ci produce efecte sociale, economice şi chiar fiscale semnificative. Tocmai de aceea, în lumina jurisprudenţei Înaltei Curţi, Consiliul nu are doar posibilitatea, ci şi responsabilitatea, din punctul meu de vedere, de a reevalua măsura atunci când se constată că premisa materială a sancţiunii nu mai subzistă în aceiaşi formă la data adoptării deciziei. În esenţă, solicitarea noastră este una de legalitate şi de echilibru. Nu vă cerem să ignoraţi legea, dimpotrivă, vă cerem să o aplicaţi în interpretarea dată chiar de către instanţa supremă a statului român”, a spus Georgescu.

Argumente privind impactul economic și social

Apărarea a subliniat că peste 300 de angajați sunt afectați direct de această decizie, avertizând asupra consecințelor economice și sociale majore.

„Nu afectează doar compania, ci produce efecte semnificative la nivel social și fiscal”, a susținut avocatul, cerând o reevaluare a sancțiunii.

CNA: „Aplicăm legea, nu vânăm televiziuni”

Reprezentanții CNA au respins acuzațiile privind o posibilă acțiune direcționată împotriva postului.

Membrul CNA, Vasile Bănescu, a explicat că legea obligă instituția să retragă licența dacă amenzile nu sunt achitate în termen de șase luni. În acest caz, perioada depășește cu mult termenul legal, fiind vorba despre sancțiuni din 2023 și 2024.

De ce a fost retrasă licența

Decizia CNA a fost luată în baza Legii audiovizualului nr. 504/2002, care prevede retragerea licenței în cazul neplății amenzilor în termenul stabilit.

În aceeași ședință, CNA a decis retragerea licențelor și pentru alte entități media aflate în situații similare.

„Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia", Consiliul a decis retragerea licenţelor audiovizuale deţinute de societăţile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) şi ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM).

Protest în fața CNA

În dimineața zilei în care s-a luat decizia, aproximativ 150 de persoane au protestat în fața sediului CNA, în semn de susținere pentru postul de televiziune.