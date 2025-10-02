Monede și bancnote autentice din toată lumea, într-o colecție unică: „România a fost printre primele țări cu bancnote din plastic”

Primul număr conține bancnota de 1.000 de lei cu Mihai Eminescu și două monede din Irlanda și are un preț special de lansare, doar 19,99 lei. La numărul doi veți primi cutia pentru fișele numismatice, pentru a vă putea construi propria colecție. În total vor fi 40 de ediții”.

Consultantul în turism Răzvan Pascu a prezentat câteva bancnote rare din colecția sa personală: „Am din Zimbabwe și vreau să vă arăt cea mai mare bancnotă – 10 trilioane de dolari. Practic, umblai cu tancuri de bani, dar nu aveau niciun fel de valoare. Inflația s-a dus la cer acolo și acum totul se cumpără cu dolari americani”.

Acesta a vorbit și despre un aspect mai puțin cunoscut: „România a fost printre primele țări din lume, chiar a doua, care a avut bancnote din plastic. Mai am exemplare din Turkmenistan, Coreea de Sud, Zambia sau Africa de Sud. Este fascinant cum fiecare țară își reflectă identitatea prin monedă”.

Dincolo de componenta istorică și culturală, specialistul a evidențiat și tendințele moderne în ceea ce privește tranzacțiile: „China este o societate care se duce către cashless. Din ce în ce mai puține tranzacții sunt cu bani fizici, oamenii plătesc cu aplicații precum Alipay și WeChat. Practic, dacă nu ai baterie la telefon, nu poți plăti. În Australia am văzut magazine în care scria «nu acceptăm cash». Este o realitate care probabil că se va răspândi și în alte țări”.

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” va apărea în 40 de ediții și promite să aducă cititorilor atât piese valoroase, cât și povești inedite despre istoria și evoluția banilor.