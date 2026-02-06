Noutățile lunii februarie 2026 în AntenaPLAY

Sezonul 3 Power Couple România continuă cu probe care testează limitele si capacitatea de a ieşi din zona de confort a cuplurilor rămase în competiție. Perechile de vedete luptă pentru marele premiu, iar clasamentul poate fi răsturnat în fiecare săptămână.

Pentru o experiență completă Power Couple, episoadele exclusive Power Challenge, unde protagoniști sunt Theo Zeciu și Cesima, dezvăluie în AntenaPLAY secretele probelor din sezonul 3, iar în Making Of pot fi urmărite imagini inedite din culisele show-ului și interviuri exclusive cu perechile care părăsesc competiția. Mai mult decât atât, Speak și Florin Ristei comentează, la Fiertzi pe Power Couple | Sezonul 3, probele prin care trec cuplurile de vedete. AntenaPLAY este locul unde trăiești Power Couple dincolo de ecran.

După patru săptămâni de eliminări, accidentări și probe extreme, Faimoșii și Războinicii de la Survivor România 2026 simt deja presiunea junglei și a Consiliului Tribal. În AntenaPLAY abonații pot urmări trei episoade noi pe săptămână din show-ul care rescrie limitele umane, dar și conținut exclusiv. Votul Integral arată pe cine și cum votează triburile la duelul de eliminare, iar în După Survivor pot fi urmărite reacțiile reale ale concurenților imediat după eliminare și revenirea acasă.

Filme noi în AntenaPLAY

Luna februarie aduce în AntenaPLAY producții care promit să te captiveze din primele minute de vizionare.

În “Căsătoria”, Conașu (Liviu Pintileasa) și prietenii săi, Pagubă (Mihai Bendeac) și Arsenie (Vlad Drăgulin), pun la cale o căsătorie din interes cu fiica unui bărbat cu bani, dar planul le scapă rapid de sub control, declanșând situații comice și dialoguri savuroase. Din 16 februarie, vezi o comedie despre lăcomie, prietenie și haos.

Tot de luna aceasta, poți vedea în platforma ta preferată de streaming seria “SAW”, care îl are în prim-plan pe Jigsaw (Tobin Bell), un criminal faimos. Thrillerul horror explorează limitele supraviețuirii și consecințele deciziilor în situații extreme.

Serialele lunii februarie în AntenaPLAY

"Married to the Game" prezintă viața partenerelor fotbaliștilor din Premier League și sacrificiile necesare unei cariere de top. Producția aduce în prim-plan stilul de viață plin de presiune și adesea provocator din jurul jucătorilor precum Jorginho, Ilkay Gündogan și Riyad Mahrez.

Sezonul 3 al serialului spaniol de comedie “Blocați în trafic” (Traffic Jam / Atasco) are premiera tot luna aceasta. Aventurile comice și neașteptate de pe asfalt continuă cu personaje noi, ale căror planuri sunt date peste cap de traficul infernal.

Din 9 februarie, în AntenaPLAY poți urmări serialul turcesc "Pentru copilul meu" (Can Bağı / Heartstrings). Mahinur Aydın (Ergül Miray Şahin) și Aras Yılmazer (Ali Yağız Durmuş) sunt protagoniștii unei povești emoționante despre iubire și vindecare.

În fiecare zi de luni, episodul nou din "Dacă iubești" (If you love / Ya Çok Seversen) dezvăluie că puterea iubirii dintre Ateș și Leyla, interpretați de Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan, are toate șansele să depășească orice obstacol. Urmărește continuarea poveștii lor de iubire în AntenaPLAY.

Serile de joi îți aduc episod nou din “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3”. Urmărește răsturnări de situație, conflicte aprinse și decizii care testează și mai mult relația dintre Ana și Tudor. Serialul original se vede în AntenaPLAY.

Documentare în AntenaPLAY

Februarie în AntenaPLAY înseamnă documentare captivante din lumea sportului, a politicii și a misterelor care au marcat istoria recentă. "Suddenly Royal" spune povestea oamenilor obișnuiți care ajung în lumea regalității și impactul real al acesteia asupra lor.

"Trump’s Power and the Rule of Law" analizează lupta dintre Donald Trump și sistemul judiciar american, iar "Trump’s Comeback" urmărește încercările lui Donald Trump de a reveni pe scena politică internațională.

"Ultimate Crash Test" aduce în prim-plan teste extreme de siguranță ce schimbă industria auto, iar "Murder at the Post Office" e un documentar true crime care analizează cazul unei crime brutale petrecute într-un sat liniștit din Yorkshire și lupta pentru aflarea adevărului. "World’s Greatest: Myths and Mysteries" explorează legende și fenomene neobișnuite din întreaga lume, iar “Fearless: The Women Fighting Putin” spune povestea a trei femei curajoase care se opun regimului autoritar al lui Vladimir Putin și luptă pentru dreptatea de exprimare.

Competiții sportive de top în AntenaPLAY

Semifinalele Cupei Greciei se joacă LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, joacă returul cu Panathinaikos la Salonic pe 11 februarie, de la ora 20:30. OFI Crete va juca meciul returul pe terenul celor de la Levadiakos tot pe 11 februarie, dar de la ora 17:00.

Meciurile din faza de grupă din Liga Campionilor Asiei 2025-2026 sunt transmise LIVE, exclusiv în AntenaPLAY. Florinel Coman luptă pentru calificarea în optimi alături de Al Gharafa. Nu rata nici partidele din optimile de finală AFC Champions League Two 2025-2026.

În perioada 5-8 februarie, urmărește Europe Top 16 Cup | Montreux 2026, unde cei mai buni 16 jucători de tenis de masă din Europa luptă pentru supremație.

Formula 1™ revine în AntenaPLAY înainte de startul noului sezon. Motoarele se turează din nou, iar piloții preferați se întorc pe circuit. Între 18-20 februarie urmărește ultimul test pre-sezon din Bahrain, pe canalul special disponibil. Sezonul 2026 din Formula 1™ începe cu Marele Premiu al Chinei. În perioada 13-15 martie, urmărește-ți piloții preferați pe Shanghai International Circuit.

Februarie aduce spectacolul sportului de performanță direct în AntenaPLAY. Trăiește emoția NBA și NHL, cu meciuri spectaculoase și confruntări care te țin cu sufletul la gură, și bucură-te de fotbalul din Liga Portugal, disponibil LIVE pe canalul dedicat.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2026 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi. Intră în platformă și vezi tot ce e nou!