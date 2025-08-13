România pregătește aplicarea Regulamentului European pentru Libertatea Mass-Mediei: schimbări majore în legislația națională

România intră în linie dreaptă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2024/1083 – European Media Freedom Act (EMFA), adoptat de Parlamentul European și Consiliul UE pe 11 aprilie 2024. Documentul, care intră în vigoare la nivelul întregii Uniuni începând cu 8 august 2025, are ca scop protejarea libertății presei, garantarea pluralismului mass-mediei și întărirea responsabilității editoriale.

Ministerul Culturii anunță că procesul de implementare presupune modificări importante în legislația națională, în special prin extinderea definiției „furnizorului de servicii mass-media” dincolo de televiziune și radio, astfel încât să includă și actorii digitali. Regulamentul urmărește o reglementare echilibrată, care să nu restrângă libertatea de exprimare, și impune criterii clare și transparente pentru licențiere, avizare și sancționare.

Printre măsurile prevăzute se numără:

protejarea jurnaliștilor împotriva supravegherii abuzive și a intimidării;

asigurarea confidențialității surselor;

transparentizarea proprietății media și a finanțărilor publice;

prevenirea ingerințelor guvernamentale sau economice în conținutul editorial;

consolidarea independenței redacțiilor.

Implementarea în România este coordonată de Ministerul Culturii, în colaborare cu Parlamentul, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), Societatea Română de Televiziune (SRTV), organizații civice și asociații profesionale de presă. În acest sens, reprezentanții ministerului au participat la Conferința Națională a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), dedicată EMFA, pentru a integra în noile reglementări atât cerințele europene, cât și realitățile media autohtone.

La nivel european, procesul de implementare se desfășoară în ritmuri diferite. Finlanda și Irlanda dispun deja de un cadru legislativ compatibil cu EMFA, în timp ce Franța, Polonia și Slovacia se află încă în etapa de elaborare sau consultare publică. România continuă lucrările la proiectele de modificare și completare a cadrului normativ, urmând ca acestea să fie supuse consultării publice înainte de adoptare.