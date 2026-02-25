A murit Roxana Dascălu, fost jurnalist Reuters și fondatoare Inițiativa România

A murit Roxana Dascălu, jurnalistă și activistă civică. Omagii emoționante din partea colegilor și intelectualilor

Roxana Dascălu, una dintre cele mai respectate voci ale jurnalismului românesc și fondatoare a mișcării civice „Inițiativa România”, a murit la vârsta de 69 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de organizația din care a făcut parte în ultimul deceniu. Mesaje tulburătoare de adio au fost transmise de personalități din presă și cultură.

Decesul Roxanei Dascălu a fost anunțat de „Inițiativa România”, mișcare civică al cărei membru fondator a fost și cu care a colaborat activ în ultimii zece ani. Jurnalista avea 69 de ani și era considerată una dintre figurile emblematice ale presei românești post-decembriste.

„Inițiativa România, toți membrii săi au aflat cu nesfârșit regret că în această dimineață Roxana Dascălu, unul dintre vechii și mari jurnaliști ai presei române, activistă a Inițiativei România și spirit mereu tânăr a plecat în lumea drepților. A drepților care nu mai sunt printre noi, căci ea întordeauna a fost un om drept”, a transmis organizația într-o postare pe Facebook.

Omagii din partea lumii culturale și jurnalistice

Vestea dispariției Roxanei Dascălu a stârnit un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al intelectualilor români. Scriitorul Radu Vancu a subliniat rolul ei crucial în apărarea valorilor democratice și europene.

„Când ne întrebăm de ce a rezistat România până acum împotriva asaltului extremist & anti-european, e bine să ne aducem aminte de oamenii ca Roxana: era o energie care dădea, cred, zeci de telefoane & e-mailuri pe zi pentru a aduna bob cu bob celelalte energii europeniste & democratice”, a scris Radu Vancu.

Un mesaj extrem de emoționant a fost publicat și de jurnalista Ondine Gherghuț:

„O luptătoare până în ultima clipă.

"România mea, #România noastră!

Ce facem, îi lăsăm pe hoți să ne captureze #Justiția, țara?!"

Ne întâlneam pe platforma "#Manifest România Europeană". Mulți. Adunați de Ea.

Scrisori de protest, organizare de proteste.

Mereu îngrijorată pentru țară, pentru oameni.

Parcă nu ar fi avut dureri cumplite, necruțătoare boală.

Deviza ei: "#Luptăm, nu ne lăsăm! La luptă!".

Era Santinela țării, inclusiv pe santinela.net deschisă de ea, pe banii ei, pentru noi, cei alungați din presa centrală de mogulii mafioți.

Jurnalista Roxana Dascalu nu a pierdut bătălia pentru că ne lasă pe noi să continuăm.

Imperativul "#Trebuie". Totul pentru România noastră!

Odihnește-te în pace, dragă Roxana!

Rămânem noi. Și după ce plecăm și noi, după fiecare dintre noi rămân alții ca noi.”

Cine a fost Roxana Dascălu

Roxana Dascălu a fost jurnalist la agenția Reuters timp de zece ani, în România și Europa de Est, perioadă în care a relatat despre tranziția dificilă de la comunism la democrație și economie de piață a statelor din regiune.

Ulterior, a activat în domeniul comunicării și relațiilor publice, fiind colaborator al revistei Reporter Global, traducător și unul dintre fondatorii mișcării civice Inițiativa România, unde s-a ocupat de comunicare și mobilizare publică, potrivit Libertatea.

Prin întreaga sa activitate, Roxana Dascălu a rămas o voce puternică pentru democrație, justiție și valorile europene, implicându-se activ în proteste civice și inițiative sociale.