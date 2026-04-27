Tatu, animalul cu armură naturală, în numărul 15 din colecția „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 28 aprilie.

În paginile revistei, copiii descoperă cum arată această „platoșă” formată din plăci dure care acoperă corpul tatuului și îl ajută să se protejeze, dar și cum reușește să se miște și să se adapteze mediului său.

Cei mici află unde trăiește tatu – în zone calde și umede, precum preriile și pădurile din America de Sud – și cum își petrece timpul săpând vizuini și căutând hrană. Revista explică și ce mănâncă acest animal curios: în special furnici și termite, dar și alte insecte sau mici viețuitoare, pe care le găsește cu ajutorul botului lung.

Un capitol dedicat familiei arată cum puii de tatu se nasc deja asemănători cu adulții, dar cu o armură mai moale și cum sunt îngrijiți de mamă în primele luni de viață.

Pe lângă informațiile educative, revista include și o poveste ilustrată captivantă despre viața unei familii de tatu, în care copiii descoperă importanța grijii și a curajului în fața necunoscutului.

Ca în fiecare număr, lectura este completată de joacă. Numărul 15 vine cu două figurine: tatu și ghepard, oferind copiilor ocazia să recreeze scene din natură sau să inventeze propriile aventuri.

Prin îmbinarea informației, a poveștii și a jocului, colecția „Animale din sălbăticie” transformă fiecare număr într-o experiență completă de învățare.

