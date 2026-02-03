Serviciu de știri în română pentru Moldova, lansat de televiziunea publică din Polonia

Televiziunea publică din Polonia lansează o versiune în limba română a serviciului său de știri pentru Republica Moldova

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat o versiune în limba română a platformei sale de știri dedicate Republicii Moldova, într-un context marcat de interferențe rusești, dezinformare și o luptă intensă pentru orientarea pro-europeană a țării.

Televiziunea publică din Polonia (TVP) a anunțat, luni, lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri destinat Republicii Moldova. Inițiativa vine după succesul platformei „Vot Tak. Moldova”, lansată în limba rusă în august 2025, cu scopul declarat de a contracara propaganda Kremlinului și de a reflecta realitățile din spațiul post-sovietic.

„Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat directorul editorial al TVP, Jerzy Sałodki, într-un comunicat de presă. Deși limba rusă este vorbită pe scară largă în Republica Moldova, româna rămâne limba oficială și cea utilizată de majoritatea populației. potrivit Kyiv Post.

Combaterea dezinformării ruse și sprijin pentru parcursul european

Potrivit lui Sałodki, „Vot Tak. Moldova” nu este doar un simplu serviciu de știri. „Demascăm dezinformarea rusă, combatem narativul Kremlinului în politică, dar și în chestiuni legate de istorie și prezentăm beneficiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a subliniat acesta.

Lansarea versiunii în limba română are loc într-un moment sensibil pentru Republica Moldova. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 a fost marcată de ingerințe masive din partea Rusiei. Președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat, în noiembrie, că Moscova ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența rezultatul alegerilor în favoarea candidaților pro-ruși.

Redacție independentă și jurnalist din Republica Moldova

Noul serviciu de știri în limba română va funcționa independent de versiunea în limba rusă și va fi coordonat de Ekaterina Tanasiichuk, jurnalistă originară din Bălți, care s-a mutat recent la Varșovia pentru a lansa site-ul.

„Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom explica mecanismele propagandei, vom prezenta știrile relevante și vom discuta despre modul în care Polonia se implică și sprijină procesele democratice”, a declarat Tanasiichuk.

Programul va include, de asemenea, informații despre procesul de aderare la Uniunea Europeană și exemple concrete de cooperare dintre Republica Moldova și statele membre UE.

O majoritate fragilă și un referendum decis la limită

Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, a fost reales pentru un nou mandat, acesta a obținut puțin peste 50% din voturi. În mod similar, referendumul din 2024 privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a trecut la limită.