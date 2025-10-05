„Menopauza masculină” există: simptomele despre care bărbații nu vorbesc

Andropauza, cunoscută și ca „menopauza masculină”, este un proces natural care presupune scăderea treptată a nivelului de testosteron și aduce o serie de efecte asupra sănătății fizice, emoționale și sexuale, scrie 20minutos.es.

Ce este andropauza?

Andropauza începe de obicei între 40 și 45 de ani și se manifestă printr-o diminuare constantă a testosteronului. Spre deosebire de menopauza feminină, acest proces este gradual și nu duce la pierderea completă a fertilității.

Simptomele frecvente includ:

scăderea libidoului și disfuncții erectile,

iritabilitate și stări depresive,

dificultăți de concentrare și probleme de memorie,

pierdere de masă musculară și energie,

risc crescut de osteoporoză.

Factori de risc

Anumiți factori accelerează sau intensifică simptomele andropauzei:

obezitatea (IMC peste 30),

boli cardiovasculare sau tiroidiene,

stresul cronic,

diabetul,

consumul de alcool și fumatul,

anumite tratamente medicamentoase.

În unele cazuri apar și simptome precum inflamația sânilor, transpirații excesive, tulburări de somn, constipație sau depresie.

Cum poate fi gestionată andropauza?

Specialiștii subliniază că andropauza nu are un tratament definitiv, dar simptomele pot fi reduse printr-un stil de viață sănătos. Nutriționistul Luis Gil recomandă patru pași esențiali:

Antrenamente de forță – musculatura funcționează ca un organ endocrin și susține echilibrul hormonal. Proteine de calitate la fiecare masă – pentru menținerea masei musculare. Reducerea consumului de alcool, zahăr și alimente ultraprocesate. Analize medicale regulate – pentru monitorizarea hormonilor cheie precum testosteron, cortizol și insulină.

Deși rămâne un subiect tabu, andropauza este o realitate pentru mulți bărbați. Informarea corectă și adoptarea unor obiceiuri sănătoase pot face diferența în menținerea unei vieți echilibrate și active după 40 de ani.