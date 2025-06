Anca Țurcașiu face dezvăluiri despre problemele sale de sănătate: "Nu știu dacă e foarte bine.."

Artista a fost căsătorită, până în 2020, cu medicul stomatolog Cristian Georgescu, de care a divorțat în 2020. Acum trăiește o nouă poveste de dragoste. Cu toate acestea, ea trebuie să facă față unor afecțiuni medicale.

Aceasta spune că evită, pe cât posibil, medicamentele și preferă să se mențină sănătoasă prin alimentație, odihnă și mișcare. Totodată, ea crede că organismul are puterea de a se vindeca singur, dacă este ajutat.

"Nu știu dacă e foarte bine, dar nu prea sunt adepta medicamentelor. Cu atât mai mult, cu cât trece timpul încerc să le evit. Încerc să las corpul să lucreze, să rezolve problemele prin alimentație, prin odihnă, prin mișcare, prin tot ce trebuie să facem pentru a fi sănătoși", a declarat Anca Țurcașiu pentru spynews.ro.

Afecțiunea de care suferă Anca Țurcașiu

Ea spune că suferă de sinuzită cronică de mulți ani, însă nu a urmat niciodată un tratament specific, în afară de aerosoli. Artista mărturisește că, deși sinuzita o deranjează din când în când, preferă să o ignore.

"Am o sinuzită cronică și nu am făcut mai nimic pentru asta, decât niște aerosoli, și o să continui tot așa. O am de ani de zile, dar o duc ca și cum nici n-ar exista."

Întrebată dacă îi afectează cariera, artista a mărturisit că se descurcă, întreținându-și vocea prin alte metode. Ea spune că s-a obișnuit cu această problemă, care revine din când în când.

„Doar că ea vine, pleacă, vine, pleacă, ne obișnuim una cu cealaltă. Da, dar reușesc. Până la urmă, vocea ți-o întreții prin exercițiu, vocalize etc.”