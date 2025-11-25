x close
Andra Gogan și Shakira, duet surpriză pe TikTok: Primele cuvinte în limba română ale cântăreței latino-americane

de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   23:15
Sursa foto: spynews.ro

Andra Gogan a învățat-o pe Shakira câteva cuvinte în limba română. Cele două s-au întâlnit la un eveniment în Statele Unite, iar Andra Gogan a filmat câteva videoclipuri care i-au impresionat pe fani.

Influencerța a învățat-o pe Shakira câteva cuvinte de bază în limba română, printre care”Haideți”, ”Vă iubesc”,  ”Pupici".

Shakira a impresionat cu pronunția sa, primind felicitările Andrei Gogan. Este prima interacțiune a artistei cu fanii ei din România, care au fost foarte entuziasmați de videoclipuri. 

Relația de iubire a Andrei Gogan

Andra Gogan locuiește de câțiva ani la Los Angeles, unde se bucură de o ascensiune spectaculoasă în industria media, fiind una dintre cele mai urmărite românce pe TikTok.

Prietenul ei locuiește la Chicago iar Andra Gogan zboară adesea  cu avionul pentru a se întâlni. Întrucât prețurile biletelor nu sunt ieftine, crede că este un sacrificiu pe care îl face penru a-și menține relația. Însă este foarte discretă cu privire la viața sa sentimentală. 

”Anul trecut am început să mă gândesc mai mult la mine. Și, aroganțele pe care le-am făcut au fost zborurile către Chicago, către prietenul meu, și așa am început să am și o relație, pentru că am luptat să fiu acolo, în America, constant, să pot avea o relație cu băiatul cu care sunt acum”, a declarat Andra Gogan pentru Spynews.ro.

 

