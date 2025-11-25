Andra Gogan și Shakira, duet surpriză pe TikTok: Primele cuvinte în limba română ale cântăreței latino-americane

Influencerța a învățat-o pe Shakira câteva cuvinte de bază în limba română, printre care”Haideți”, ”Vă iubesc”, ”Pupici".

Shakira a impresionat cu pronunția sa, primind felicitările Andrei Gogan. Este prima interacțiune a artistei cu fanii ei din România, care au fost foarte entuziasmați de videoclipuri.

Relația de iubire a Andrei Gogan

Andra Gogan locuiește de câțiva ani la Los Angeles, unde se bucură de o ascensiune spectaculoasă în industria media, fiind una dintre cele mai urmărite românce pe TikTok.

Prietenul ei locuiește la Chicago iar Andra Gogan zboară adesea cu avionul pentru a se întâlni. Întrucât prețurile biletelor nu sunt ieftine, crede că este un sacrificiu pe care îl face penru a-și menține relația. Însă este foarte discretă cu privire la viața sa sentimentală.

”Anul trecut am început să mă gândesc mai mult la mine. Și, aroganțele pe care le-am făcut au fost zborurile către Chicago, către prietenul meu, și așa am început să am și o relație, pentru că am luptat să fiu acolo, în America, constant, să pot avea o relație cu băiatul cu care sunt acum”, a declarat Andra Gogan pentru Spynews.ro.