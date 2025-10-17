Brigitte Bardot, internată de trei săptămâni în spital. Starea actriței, „îngrijorătoare”

Potrivit presei, actrița în vârstă de 91 de ani are probleme grave de sănătate și a fost supusă unei „operații pentru o boală gravă”.

Starea lui Brigitte Bardot rămâne „îngrijorătoare”, deși ar trebui să fie externată din spital în câteva zile, potrivit informațiilor publicate de ziarele franceze, citate de agenția ANSA.

Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze din anii 1960, s-a retras din lumina reflectoarelor și a devenit în ultimele decenii o activistă pentru drepturile animalelor, dedicându-se cauzei protecției animalelor prin Fundația care îi poartă numele.

Actrița a rămas în memoria colectivă drept una dintre cele mai importante icoane ale cinematografiei europene, cunoscută pentru roluri în filme precum „Și Dumnezeu a creat femeia” (1956), care a consacrat-o pe plan internațional.

(sursa: Mediafax)