Care este numele real al Innei, artista care a cucerit lumea

Cântăreața s-a născut pe 16 octombrie 1986 la Mangalia, și a început să cânte de la o vârstă fragedă, inspirată de familia ei.​

Cum a apărut numele de scenă „Inna”

Inna este numele ei de scenă, ales de bunicul artistei, care așa o alinta când era copil. Numele ei real este Elena Alexandra Apostoleanu.

Și-a început cariera muzicală în 2008, când și-a ales pseudonimul „Alessandra”, dar l-a schimbat rapid în „Inna”, după cum a dezvăluit aceasta în interviuri.​

Succes peste hotare

Inna a devenit celebră cu piese precum „Hot”, „Amazing” și „Deja Vu”, care au adus-o pe primele locuri în clasamentele internaționale.​

Într-o călătorie în Cehia, ea a ținut un mini-concert stradal alături de un tânăr și a fost oprită de poliție. dar multe persoane au recunoscut-o, potrivit spynews.ro.

Inna rămâne un simbol al succesului românesc în muzica internațională, iar numele ei de scenă ascunde o poveste personală și emoționantă, legată de familia ei și începuturile carierei.