Charlize Theron își șochează fanii: Mesajul care a devenit viral pe rețelele sociale

Actrița sud-africană a vorbit deschis despre alegerile sale în dragoste și despre faptul că nu consideră căsătoria o prioritate, preferând să se concentreze pe carieră și pe rolul de mamă. În acest context, unele afirmații atribuite vedetei au generat controverse și au fost intens discutate online.

Relația cu un bărbat de 23 de ani

Printre declarațiile preluate de presa internațională se numără și o referire la o relație cu un bărbat mai tânăr, în vârstă de 23 de ani.

„Recent, m-am culcat cu un tinerel de 23 de ani, și a fost extraordinar. Nu te poți bucura de un asemenea privilegiu într-o căsnicie”, a afirmat Charlize Theron.

Comentariile sale au alimentat dezbaterile din mediul online despre independența în cuplu, diferențele de vârstă în relații și alegerile personale ale celebrităților, actrița fiind adesea percepută ca o susținătoare a libertății individuale.

Charlize Theron nu vrea să se căsătorească

Charlize Theron, una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe de la Hollywood, a fost în centrul atenției în ultimii ani și din cauza vieții sale private. În 2023, aceasta a fost împreună cu Alex Dimitrijevic, însă relația s-a destrămat rapid. În trecut, actrița a avut o relație cu actorul Sean Penn, încheiată în 2020, după mai multe speculații privind o posibilă logodnă.

În prezent, vedeta se concentrază pe proiectele profesionale și familie, fără a considera căsătoria obligatorie pentru împlinirea personală, notează spynews.ro.

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