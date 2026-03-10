x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Cum și-a început Gabriela Cristea cariera în televiziune: Primul salariu și decizia de a poza pentru Playboy

Cum și-a început Gabriela Cristea cariera în televiziune: Primul salariu și decizia de a poza pentru Playboy

de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   18:15
Cum și-a început Gabriela Cristea cariera în televiziune: Primul salariu și decizia de a poza pentru Playboy
Sursa foto: Gabriela Cristea a vorbit despre începuturile carierei sale, bani și succes.

Gabriela Cristea a dezvăluit recent pe ce salariu s-a angajat în televiziune. Vedeta TV, cu o carieră vastă în jurnalism, a vorbit despre experiențele care i-au marcat parcursul profesional și felul în care percepe succesul astăzi.

Primul salariu 

În cadrul unui podcast moderat de Ioana Ginghină, Gabriela Cristea a explicat că primul său salariu a fost de 100 de dolari. Ea a subliniat diferențele dintre începuturile carierei sale și situația celor care intră acum în industria divertismentului.

Oamenii nu știu, noi munceam pe mai nimic, până încoace. Noi acum câștigăm bine și, practic, câștigăm bine datorită background-ului nostru, înțelegi? Datorită faptului că am muncit atâta amar de vreme, pentru că mă uit, de exemplu, la oamenii care vin acum și intră în industria showbizului, câștigă bani foarte repede. Păi primul meu salariu a fost de 100 de dolari“, a povestit Gabriela Cristea.

Decizia de a poza pentru Playboy

Vedeta TV a abordat și perioada în care a pozat pentru Playboy, explicând că a luat această decizie și din motive financiare.

Era foarte la modă atunci, iar eu, nu e prima dată când spun asta, am făcut-o inclusiv pentru bani“, a mărturisit Gabriela Cristea.

Ce înseamnă succesul

Gabriela Cristea a recunoscut că scopul vieții sale la început era să atingă succesul, însă percepția sa s-a schimbat în timp.

Mie și acum mi se pare, da, am avut succes, am succes, dar acum le iau cu multă normalitate. Înainte să am succes era scopul vieții mele“, a spus aceasta, potrivit spynews.ro.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: gabriela cristea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri