Cum și-a început Gabriela Cristea cariera în televiziune: Primul salariu și decizia de a poza pentru Playboy

Primul salariu

În cadrul unui podcast moderat de Ioana Ginghină, Gabriela Cristea a explicat că primul său salariu a fost de 100 de dolari. Ea a subliniat diferențele dintre începuturile carierei sale și situația celor care intră acum în industria divertismentului.

„Oamenii nu știu, noi munceam pe mai nimic, până încoace. Noi acum câștigăm bine și, practic, câștigăm bine datorită background-ului nostru, înțelegi? Datorită faptului că am muncit atâta amar de vreme, pentru că mă uit, de exemplu, la oamenii care vin acum și intră în industria showbizului, câștigă bani foarte repede. Păi primul meu salariu a fost de 100 de dolari“, a povestit Gabriela Cristea.

Decizia de a poza pentru Playboy

Vedeta TV a abordat și perioada în care a pozat pentru Playboy, explicând că a luat această decizie și din motive financiare.

„Era foarte la modă atunci, iar eu, nu e prima dată când spun asta, am făcut-o inclusiv pentru bani“, a mărturisit Gabriela Cristea.

Ce înseamnă succesul

Gabriela Cristea a recunoscut că scopul vieții sale la început era să atingă succesul, însă percepția sa s-a schimbat în timp.

„Mie și acum mi se pare, da, am avut succes, am succes, dar acum le iau cu multă normalitate. Înainte să am succes era scopul vieții mele“, a spus aceasta, potrivit spynews.ro.