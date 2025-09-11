Dan Bittman, dezvăluiri sincere despre separarea de mama copiilor săi: "Plecam câte o săptămână.."

Solistul trupei „Holograf” spune, într-un podcast moderat de Teo Trandafir, că fosta sa parteneră nu era o femeie geloasă, iar în familie nu a existat presiune asupra sa.

Motivul despărțirii

„Am mai zis-o de foarte multe ori, acasă am avut norocul de a fi cu o doamnă care nu a făcut din asta o prioritate, până când nu am călcat accelerația mult prea tare și s-a ales, adică a fost prea de tot. Nu am avut nicio presiune acasă, din punctul ăsta de vedere. Probabil că de asta s-a și ajuns unde s-a ajuns, pentru că nici măcar nu mi se spunea la 1 noaptea «Unde te duci, ce faci». Plecam câte o săptămână, mai primeam un telefon, eram întrebat «Ai uitat de noi?» Cum să uit. Nu a fost presiune, în schimb, am avut și momente bune în viață, câteva. Le număram pe degete”, a declarat Dan Bittman în podcastul lui Teo Trandafir.

Educația copiilor

De asemenea, el a explicat cum își educă cei trei băieți, promovând responsabilitatea și independența, încurajându-i să înțeleagă valoarea muncii și să se descurce singuri.

"Când vin și muncesc, îi plătesc. Eu am vrut să-i învăț să aibă responsabilitate, să învețe să câștige bani, e o muncă, Alex știe, cunoaște foarte bine, toți trei știu să programeze tot sistemul. E o meserie, și asta și am zis, să învețe și ei ce e cu munca. Nu le dau bani, dar îi ajut, pentru că na… dar în limite normale. Cred că maică-sa îi învață să ceară (râde). Punctele noastre de vedere sunt diferite de multe ori dar eu încerc să fiu mai înțelegător, le spun că trebuie să meargă pe drumul lor, să aibă parte de eșec, succes”., a spus Dan Bittman.