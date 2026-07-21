De la Brad Pitt la Jude Law: De ce bărbații celebrii își aleg partenere mult mai tinere? Iubire sau goana după tinerețe

Brad Pitt, Noel Gallagher și Jude Law

Brad Pitt are 62 de ani și formează un cuplu cu Ines de Ramon, directoare în industria bijuteriilor, în vârstă de 33 de ani. Cei doi apar freecvent împreună la evenimente publice, după circa patru ani de relație. Actorul a trecut anterior printr-o perioadă dificilă, marcată de divorțul de Angelina Jolie și de tensiunile familiale apărute după separare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Noel Gallagher, fost membru al trupei Oasis, are 59 de ani și formează un cuplu cu Tori Cook, publicistă, de 45 de ani, cunoscută în cercurile mondene britanice, cu 14 ani mai tânără decât el.

Actorul Jude Law are 53 de ani și s-a căsătorit cu Phillipa Coan, psiholog, cu 15 ani mai tânără.

Goana bărbaților după tinerețe

Criticii acestui fenomen susțin că astfel de relații nu reprezintă o tendință modernă sau o schimbare de mentalitate, ci continuarea unui model vechi, în care bărbații celebri aleg partenere mai tinere pe măsură ce îmbătrânesc.

Argumentul este că unii bărbați caută în astfel de relații validarea, sentimentul de tinerețe sau o reconfirmare a statutului social. Partenera mai tânără devine, în unele cazuri, asociată cu vitalitatea și atractivitatea, în timp ce femeile de aceeași vârstă cu bărbații celebri sunt adesea supuse unor presiuni sociale legate de îmbătrânire.

Fenomenul nu este însă specific doar prezentului. Exemple similare există de zeci de ani în lumea divertismentului.

Mick Jagger are 82 de ani și are o relație cu fosta balerină Melanie Hamrick, de 39 de ani, diferența de vârstă dintre cei doi find de 44 de ani. Robert De Niro are 82 de ani și un copil cu partenera sa Tiffany Chen, de 48 de ani. Michael Douglas are 81 de ani și este căsătorit cu Chaterine Zeta Jones, de 56 de ani. Cuplul are doi copii.

Citește și Familia Angelina Jolie- Brad Pitt, din nou în centrul atenției. Decizia radicală a copiilor celebrului cuplu de la Hollywood

Standarde diferite pentru femei și bărbați

O parte importantă a dezbaterii se referă la modul diferit în care societatea privește îmbătrânirea femeilor și bărbaților.

În timp ce bărbații maturi sunt adesea descriși prin prisma experienței, succesului și statutului social, femeile sunt mai frecvent evaluate prin criterii legate de tinerețe și aspect fizic.

Criticii consideră că relațiile cu diferențe mari de vârstă reflectă uneori această dublă măsură: bărbații sunt percepuți ca devenind mai valoroși odată cu vârsta, în timp ce femeile sunt deseori marginalizate pe măsură ce îmbătrânesc.

Însă astfel de relații nu sunt exclusiv apanajul bărbaților celebri. Există numeroase exemple de femei cunoscute care au parteneri mai tineri, precum regizoarea Sam Taylor-Johnson și actorul Aaron Taylor-Johnson sau actrița Sienna Miller și modelul Oli Green.

În cele din urmă, compatibilitatea într-un cuplu nu poate fi redusă doar la diferența de vârstă. Pentru unele persoane, vârsta este un detaliu lipsit de importanță, în timp ce pentru altele poate deveni un simbol al unor diferențe de generație și de perspectivă, potrivit independent.co.uk.

Dezbaterea rămâne însă deschisă: sunt aceste relații o expresie a libertății personale sau reflectă încă vechi tipare despre tinerețe, frumusețe și valoare socială?