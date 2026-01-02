Durere imensă pentru Loredana Groza: Tatăl artistei s-a stins din viață

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   16:30
Sursa foto: spynews.ro/Loredana Groza și-a condus tatăl pe ultimul drum.

Loredana Groza trece prin momente dificile după ce tatăl ei, Vasile Groza, a murit joi dimineață, 1 ianuarie, după o lungă suferință.

Artista a anunțat vestea tragică pe rețelele sociale, exprimându-și durerea.

Relația Loredanei Groza cu tatăl ei

Cântăreața, una dintre cele mai iubite voci din România, a avut o relație specială cu tatăl ei, un susținător constant al carierei sale.

Loredana i-a fost alături până în ultimul moment, sperând într-o minune, însă destinul a decis altfel.

Acesta avea 88 de ani și, în ultima perioadă, a avut probleme de sănătate. 

Vasile Groza a fost condus pe ultimul drum vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu din București. 

Fanii artistei au transmis mii de mesaje de condoleanțe, potrivit spynews.ro.

 

 

