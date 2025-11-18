Horia Moculescu, ultima dorință:  „Aș mai avea ceva de spus”

Artistul voia să lanseze cea de-a doua carte autobiografică, intitulată „Aș mai avea ceva de spus”, în cadrul spectacolului „Anii mei – toamnă moculesciană”, programat pe 19 noiembrie 2025, la Teatrul Național. Astfel că fiica sa, Nidia, va dedica publicului această carte, îndeplinind astfel ultima dorință a tatălui său.

Ce spune Octavian Ursulescu

Octavian Ursulescu a povestit că Horia Moculescu aștepta cu nerăbdare spectacolul.

„Acum 2 ani a cucerit Premiul I și Premiul UCMR, la prima și ultima sa participare la Festivalul Național al Romanței „Crizantema de aur” de la Târgoviște, cu o piesă cântată de Aurelian Temișan, „Anii mei”, a spus Octavian, pentru Click.

Cartea autobiografică a ieșit de sub tipar pe 10 noiembrie 2025, la Editura Muzicală a UCMR.

Horia Moculescu a murit pe 12 noiembrie 2025, la 88 de ani, și a avut ultima apariție publică la Festivalul de la Mamaia 2025, unde a fost președinte al juriului. A fost o figură legendară a muzicii românești, cu o carieră de peste 60 de ani, plină de premii și realizări. Moartea sa, survenită după o perioadă îndelungată de probleme de sănătate, a lăsat un gol în lumea muzicală românească, iar lansarea acestei cărți reprezintă un omagiu și o continuare a moștenirii sale artistice.​