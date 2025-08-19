Lidia Fecioru și-a părăsit primul soț în noaptea nunții: „Noi venisem de la starea civilă"

Ea a povestit la spynews.ro. că sa despărțit la mai puțin de 48 de ore după oficierea mariajului, astfel că nu a fost anulat.

De cel de-al doilea soț, Lidia Fecioru a divorțat în urmă cu 21 de ani dar încă mai păstrează legătura.

Ce spune Lidia Fecioru despre prima căsătorie

Lidia Fecioru avea 18 ani când s-a căsătorit prima oară. În primele ore după căsătorie și-a prins soțul cu o altă femeie, pe care spune că nu o poate numi amandă deoarece nu trecuseră nici 48 de ore de la cununie. Ea era în prima lună de sarcină, iar iubita soțului era însărcinată în 5 luni.

„Noi venisem de la starea civilă. Căsătoria mea nici n-a fost legală, netrecand 48 de ore, s-a desfăcut imediat. Eu nu pot să o numesc pe ea amantă, era o altă iubită a soțului meu, care era o colegă de facultate de-a lui. Eu nu pot să-i spun amantă, că nici ea nu era nevastă, nici eu nu eram nevastă”, a povestit Lidia Fecioru.

Aceasta spune că nu a cunoscut-o pe femeia cu care fostul soț a înșelat-o.

Legătura Lidiei Fecioru cu nepoții săi

Ea spune că își iubește nepoții necondiționat și petrece foarte mult timp cu ei.

Lidia Fecioru afirmă că sentimentele pentru copiii și nepoții ei sunt la fel de puternice.

„Iubirea este la fel, doar că n-am avut timp, dar acum cu nepoții e o nebunie”, a spus Lidia Fecioru.