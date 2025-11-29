Magia iernii: 4 cele mai luxoase parfumuri de Crăciun

Oud Minerale, Tom Ford

Parfumul aduce unele dintre cele mai captivante arome de iarnă, combinând aerul sărat al mării cu căldura lemnului de brad. Oferă astfel o senzație unică de pădure acoperită de zăpadă.

Parfumul, unisex și intens, surprinde contrastul între răceala iernii și căldura senzuală a mării, fiind o adevărată invitație la explorare.

Cinnabar, Estée Lauder

Pentru cine preferă accentele orientale și elegante, acest parfum combină iasomia, cuișoarele și patchouli cu note blânde de vanilie și ambră.

Este este dedicat femeii puternice și îndrăznețe. Se deschide cu mandarine, flori de portocal și iasomie, apoi se adâncește într-o inimă misterioasă de crini, lăcrămioare și cuișoare, pentru a se stinge într-un final senzual de santal, patchouli și olibanum.

Noël au Balcon, Etat Libre d’Orange

În contrast, acest parfum este o creație îndrăzneață, cu miere, condimente și fructe coapte, evocând spiritul sărbătorilor. Sfidează regulile tradiționale ale iernii, perfect pentru femeia modernă și plină de personalitate.

Oajan, Parfums de Marly

Aduce un aer aristocratic, cu note dulci de miere, scorțișoară și tonka, și o eleganță regală inspirată de regele Franței, Ludovic al XV-lea. Este un parfum opulent, un adevărat simbol al luxului și al tradiției rafinate, perfect pentru serile reci de iarnă, potrivit longevitymagazine.ro.