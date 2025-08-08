Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea lui Felix Baumgartner: "Voi fi acolo pentru povestea noastră reală, puternică și unică"

Vedeta a postat acum un videoclip pe Instagram, care îl arată pe acesta în timp ce conducea cântând. Descrierea începe chiar cu versurile melodiei pe care acesta o fredona la volan.

„I-am oferit acestui om cea mai mare fericire..”

„Mergând prin soare… Păstrează-ți zâmbetul pe chip, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat… Gândește-te la momentele frumoase…”, a scris vedeta.

Mesajul Mihaelei Rădulescu a continuat cu o scurtă descriere a relației lor de 13 ani. Vedeta a scris cât de mult s-au iubit și a spus care este rețea fericirii în cuplu.

„I-am oferit acestui om cea mai mare fericire pe care a cunoscut-o vreodată, și el mi-a oferit același lucru.

Caută către acea iubire în care cântați împreună, râdeți împreună și vă susțineți necondiționat. Țintește către ceea ce contează cu adevărat în viață - iubirea pentru cel cu care îți împarți drumul. Asta e cea mai simplă cale către fericire”, a adaugat Mihaela Radulescu.

„Să nu-ți pese de ce cred ceilalți”

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu a explicat că sentimentul trăit alături de partenerul său este ceva ce nu mulți ar putea înțelege.

„Uneori, unii prieteni, necunoscuți sau chiar membri ai familiei, nu vor înțelege niciodată. Dar ai grijă să nu-ți pese de ce cred ceilalți. Ai grijă să continui să cânți, să te bucuri, să clădești o viață alături de omul tău și să menții vie iubirea voastră”, a mai scris bruneta.

În încheiere, ea a transmis că tot ceea ce a spus că va face toate aceste lucruri în viitor, din respect fața de omul care i-a fost alături.

„Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut mereu. Așa cum ai făcut și tu pentru mine.

Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați, dar și pentru prietenii tăi extraordinari care mi-au fost alături, din respect și iubire pentru TINE și pentru povestea noastră reală, puternică și unică”, a incheiat mesajul Mihaela Rădulescu, potrivit spynews.ro.

Felix Baumgartner a practicat sporturi extreme și a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă, în stațiunea Porto Sant’Elpidio, în provincia Fermo, Italia.