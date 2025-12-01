x close
Michelle Obama, transformare radicală: Ce spune despre noua sa imagine

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   19:30
Sursa foto: Hepta/Michelle și Barack Obama

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama arată astăzi mai bine decât oricând. Are 61 de ani și și-a schimbat total imaginea.

Într-o nouă ședință foto a dezvăluit o siluetă mai subțire și un stil liber și expresiv. A dezvăluit un corp tonifiat într-o bluză mulată pe corp, care lasă la vedere un abdomen tonifiat, și jeans clasic.

Noua transformare de stil dezvăluie  ținute moderne, din piele și dantelă, mulate și colorate, într-o transformare care a stârnit zvonuri despre utilizarea medicamentului Ozempic pentru slăbit.​

Schimbare de imagine 

Soția fostului președinte Barack Obama a renunțat la rochiile până la genunchi și puloverele supradimensionate, alegând ținute pe corp din denim și dantelă.

Stilista Angela Kyte a declarat pentru DailyMail că această schimbarer reflectă intrarea într-o nouă eră a exprimării de sine, fiind încrezătoare și orientată spre o modă care energizează, nu care se conformează, notează catine.ro.

Coafurile naturale, cu bucle și împletituri, completează noua sa imagine, simbolizând exprimarea identității și afirmarea personală.​

Zvonurile despre Ozempic

În pofida speculațiilor și a întrebărilor pe rețelele de socializare, Michelle Obama spune că noua sa imagine se datorează unui stil de viață sănătos, cu accent pe sport și alimentație, negând folosirea medicamentelor pentru slăbit.

Michelle Obama subliniază că strălucirea sa vine din îmbrățișarea libertății personale și a exprimării de sine, nu din alergarea după tinerețe.​

Transformarea fizică și stilistică a fostei Prime Doamne a stârnit atât admirație, cât și controverse, iar discuțiile online continuă să se învârtă în jurul zvonurilor despre Ozempic.

 

 

 

