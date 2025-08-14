De la iubire la divorț. Motivele șocante pentru care Halle Berry a fost părăsită de soț

Fost jucător profesionist de baseball, David Justice, ân vârstă de 59 de ani, a făcut aceste declarații într-un episod recent al podcastului „All the Smoke”, unde a reflectat asupra mariajului lor, care a durat 4 ani, între 1993 și 1997.

David Justice, despre despărțirea de Halle Berry

El a povestit că, în tinerețe și cu puțină experiență în relații, își imagina că o soție ar trebui să aibă aceste calități casnice și materne, ceea ce Berry nu îi oferea la acel moment. David crede însă că mariajul lor ar fi putut fi salvat dacă ar fi știut de terapia de cuplu.

"Eu, pentru că eram tânăr, avusesem o singură relație adevărată înaintea ei. Cunoștințele, înțelegerea și înțelepciunea mea despre relații pur și simplu nu erau vaste”, a mai spus David.

Totodată, acesta a recunoscut că a plecat brusc din relație, fapt care a rănit-o profund pe actriță.

„Mă gândesc la acea situație și îmi spun că fata aceea chiar m-a iubit”, a încheiat sportivul podcastul.

Critici din partea fanilor actriței

Comentariile sale au atras un val puternic de critici din partea fanilor lui Halle Berry, mulți considerând că a fost nedrept să îi ceară aceste lucruri unei femei cu o carieră în plină ascensiune, ea obținând și un premiu Oscar.

Internauții au remarcat că Halle Berry era partenera lui, nu menajera sau mama sa, iar așteptările acestuia par desprinse din stereotipuri depășite de rolurile moderne ale femeii.

De asemenea, David Justice a încercat să clarifice și o confuzie legată de un incident din trecut, când actrița Berry a fost agresată fizic de un fost iubit abuziv, precizând că el nu a fost acea persoană.

Până în acest moment, Halle Berry nu a comentat public asupra afirmațiilor fostului său soț, potrivit catine.ro.

Declarațiile lui David Justice au readus în atenție aspecte personale ale vieții fostului cuplu, generând dezbateri privind așteptările în relații, stereotipurile de gen și respectul între parteneri, alături de susținerea pentru cariera și independența femeii.

